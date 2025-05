Lui e suo fratello sono noti come Two Twins: ecco chi è Valerio Salvatori

Noto insieme a suo fratello gemello Fabrizio come i Two Twins, facciamo meglio la conoscenza e capiamo chi è Valerio Salvatori. In questa scheda tutti i dettagli su età, vita privata e dove poterlo seguire su Instagram e social.

Valerio Salvatori età, altezza biografia

Partiamo dalla biografia. Quanti anni ha e dov’è nato Valerio Salvatori? Chi è il suo fratello gemello e come si chiama.

Iniziamo con il dire che Valerio Salvatori è nato il 14 marzo 1995 a Fermo, nelle Marche. La sua età è di 30 anni, è del segno zodiacale dei Pesci e, come suo fratello gemello Fabrizio, è noto al pubblico con il nome d’arte Two Twins.

Sia lui che suo fratello si distinguono per il loro look: portano infatti i capelli ricci rossi e la barba folta. hanno uno stile tutto loro. Ma qual è l’altezza di Valerio Salvatori e qual è il suo peso? Dovrebbe essere alto circa 1 metro e 80 centimetri circa. Non abbiamo info precise sul peso.

Oggi è noto dopo alcune apparizioni televisive (e non solo) anche sul piccolo schermo e sui social come vedremo.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Valerio Salvatori ha una moglie o è fidanzato? Cosa sappiamo a riguardo?

È molto riservato e non è noto sia sposato e tantomeno sappiamo se nella sua presente è presente un’eventuale fidanzata.

Come già detto Valerio Salvatori ha un fratello gemello di nome Fabrizio (sono gemelli monozigoti) ed è molto legato alla famiglia.

Dove seguire Valerio Salvatori: Instagram e social

Sui social, in particolare sul profilo condiviso @twotwins95, Valerio Salvatori racconta con suo fratello la propria vita con trasparenza, ironia e stile.

La pagina è seguita da tante persone che apprezzano non solo la sua immagine, ma la coerenza e la passione con cui porta avanti ogni progetto con il fratello Fabrizio.

Carriera

Ed eccoci con la carriera. Dopo gli studi superiori, Valerio Salvatori ha frequentato l’Università, dove ha conseguito la laurea triennale in Economia, Mercati e Sviluppo e successivamente la laurea magistrale in Management, Finanza e Sviluppo. Così come suo fratello Fabrizio si è laureato con il massimo dei voti.

Parallelamente alla formazione accademica, ha seguito corsi di conduzione radiofonica presso e di recitazione. È un modello, ma anche imprenditore e con suo fratello fa Dj set live.

Avanti Un Altro

In TV Valerio ha fatto una delle sue prime apparizioni nel Salottino di ‘Avanti un Altro’ con il gemello Fabrizio.

Detto Fatto

In carriera, Valerio Salvatori (così come il fratello Fabrizio) ha partecipato a Detto Fatto nel 2019.

Pechino Express

Nel 2020 Valerio insieme al gemello Valerio ha preso parte a Pechino Express.

Non sono riusciti a vincere, arrivando solo settimi, mentre a trionfare durante l’ottava edizione Nicole Rossi e Jennifer Poni. Nella medesima anche personaggi noti come Dayane Mello e non solo.

I due fratelli hanno formato il duo de “gli Inseparabili”.

Fabrizio Salvatori Isola dei Famosi

A parlare della partecipazione di Valerio Salvatori e di suo fratello Fabrizio a L’Isola dei Famosi è stato Gabriele Parpiglia.

Insieme a loro si parla anche dell’ingresso di Ahlam El Brinis e Jey Lillo (fonte Parpiglia) e Jasmin Salvati (fonte Davide Maggio)

Per chi non ricordasse L’Isola dei Famosi nel 2025 ha come conduttrice la giornalista Veronica Gentili. Al suo fianco come opinionista Simona Ventura e inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli.

Il percorso di Valerio Salvatori Isola dei Famosi

Tra le new entry de L’Isola dei Famosi, a programma in corso, anche Valerio Salvatori, in coppia con il fratello Fabrizio.

