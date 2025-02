Sapete che la cantante Amara e Simone Cristicchi stanno insieme? Se la risposta è no, allora avete molte cose da recuperare in merito alla vita privata e professionale dell’artista toscana. Vi inviato a continuare la lettura per scoprire tutte le curiosità dall’età al profilo Instagram.

Amara età e biografia

Amara è nata a Prato ma ha vissuto con i genitori a Galcina. La madre si chiama Antonella mentre il padre Benedetto. Non ha fratelli e sorelle ma ha un cugino, Salvatore Mineo, con il quale collabora nella scrittura di alcune canzoni.

Il vero nome è Erika Mineo e oggi ha un’età di 40 anni, vive a Velletri con il compagno Simone Cristicchi e lavora come cantautrice. da sempre appassionata di musica, il padre racconta in un’intervista a Il Tirreno:

“Quando era piccola in auto si metteva in piedi dietro e mi guardava mentre canticchiavo alcuni brani di Mina che ascoltavo allo stereo.

Poi le abbiamo comprato uno dei primi “Canta tu”, Erika andava nella sua cameretta e si registrava”.

A 12 anni si iscrive a scuola di canto e a 19 si trasferisce a Londra per imparare l’inglese. Ha lavorato in quel periodo come barista e non ha portato avanti i suoi studi per concentrarsi sul suo sogno. Nel 2006 si trasferisce a Roma, dopo la sua esperienza ad Amici, e oggi è una cantante affermata.

Vita privata

Chi è la compagna di Simone Cristicchi? Se questa è la vostra domanda abbiamo la risposta per voi! L’artista è il fidanzato di Amara e sappiamo che, come riporta anche il sito Oggi, si conoscono dal 2019.

Non sono marito e moglie perché pare non si siano mai sposati. Erika Mineo e il suo compagno si sono incontrati sul palco di Fiesole e da quel momento è nata una dolce intesa.

Dove vive Cristicchi con Amara? Si sono stabiliti in un casale nelle campagne di Velletri.

Dove seguire la cantante Amara: Instagram e social

Adesso che sappiamo che Amara e Cristicchi stanno insieme, per godersi la loro storia d’amore possiamo seguirli sui social.

Non sembra possedere profili su TikTok e Twitter, ma la troviamo sicuramente su Facebook e Instagram. Qui potremmo trovare anche la scaletta di un eventuale futuro concerto, tra le altre cose.

Per ascoltare le sue canzoni infine potete accedere a YouTube e Spotify.

Carriera

La carriera di Amara parte nel 2005 grazie ad Amici di Maria De Filippi anche se esce nelle prime fasi del Serale. Tra il 2008 e il 2011 accede a SanremoLab e Area Sanremo, posizionandosi sempre tra gli otto vincitori.

Vince la quindicesima edizione del Premio Lunezia con la canzone “Mani” e nello stesso anno Mogol le conferisce una borsa di studio presso il Centro Europeo di Toscolano.

Nel 2014 riesce finalmente a salire sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Credo” e si classifica al quarto posto. Da qui parte in giro per l’Italia in una serie di concerti che comprendono Milano e Roma.

Amara scrive per diversi artisti come Emma, Ornella Vanoni, Elodie, Loredana Errore e Fiorella Mannoia. Quest’ultima, infatti, si esibisce a Sanremo con il brano “Che sia benedetta“, scritto tra gli altri anche da Amara con Salvatore Mineo.

Tra il 2023 e il 2024 Amara e Cristicchi sono andati in tour insieme con una serie di concerti chiamati “Torneremo ancora“. Le date e i biglietti erano disponibili su tutti i più importanti siti.

Nel corso della sua carriera ha anche scritto un libro intitolato “La certezza di essere viva“. Ma chi canta con Cristicchi a Sanremo 2025? Si tratta propria di Amara, compagna nella vita del cantante.

Amici 5

Nel 2005 la cantante Amara debutta nella quinta edizione di Amici di Maria De Filippi.

Accede alla fase del Serale con il vero nome Erika Mineo e si classifica al 17° posto.

Sanremo 2014

Tra il 2008 e il 2009 prende parte a SanremoLab e nei due anni successivi si presente ad Area Sanremo.

Riesce a salire sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2014 ed entra nella categoria Nuove Proposte. Porta la canzone “Credo” classificandosi al quarto posto.

Album e canzoni

Amara ha pubblicato due album che si intitolano “Donna libera” e “Pace“. Per quanto riguarda, invece, le canzoni possiamo citare “Credo“, “Maledetta me“, “Pace” con Paolo Vallesi e “Grazie“.

Ma quali canzoni ha scritto Amara? Ha composto canzoni per Emma Marrone, Loredana Errore, Elodie ma anche Fiorella Mannoia. Tra i brani più famosi, infatti, possiamo menzionare “Che tu sia benedetta“.

Ecco chi è Amara che canta con Fiorella Mannoia.

Amara a Sanremo 2025

La cantante Amara arriva sul palco dell’Ariston ancora una volta in occasione del Festival di Sanremo 2025. Il pubblico la vede nella serata dei duetti del 14 febbraio e canta con il compagno Simone Cristicchi.

Sui social, per esempio, ha scritto un lungo post che è una dolce dedica al fidanzato:

“Se l’attesa è la gestazione del desiderio credo che questo sia il tempo giusto per realizzare che ogni cosa, sognata e coltivata con devoto amore e rispetto, dona e regala ciò che in cuor tuo credevi impossibile. Simone Cristicchi incontrarti è stato l’evento più incredibile e inaspettato della mia vita.

Sono onorata, emozionata e grata di camminarti accanto. Grata per volermi ancora una volta al tuo fianco! Noi, uniti e alleati nella forza della frequenza di Battiato, in questa sua opera potente e straordinaria: La Cura”.

