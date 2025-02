Ci ha emozionati con Ovunque sarai prima e con Tu no poi. Al Festival di Sanremo 2025 tra i Big in gara c’è anche Irama con la canzone Lentamente. Andiamo ad analizzare e conoscere il testo e significato del brano.

Lentamente testo canzone Irama

Come si chiama la canzone? Il brano di Irama ha come titolo Lentamente. Il pezzo è in gara al Festival di Sanremo 2025. Tanta l’attesa per ascoltare questo nuovo progetto del cantante. Andiamo però a scoprire parte del testo di questa bellissima canzone:

“Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò”

Si tratta di un piccolo stralcio del testo. Ma a proposito di questo siamo a conoscenza di chi sono gli autori che hanno scritto la canzone Lentamente di Irama? Oltre allo stesso artista ad aver scritto parole e musica ci sono anche R. Fabbriconi, M. Zocca e G. Colonnelli.

Significato Lentamente di Irama

Ora che abbiamo scoperto finalmente parte del testo di Lentamente di Irama, la canzone che significato nasconde? A rivelarlo è stato lo stesso artista tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, dove ha dato qualche cenno del suo nuovo pezzo:

«“Lentamente” è un brano che mi sembrava adatto per Sanremo. Mi sono messo a nudo per dare spazio a una storia davvero intensa. Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente».

Infine Irama ci ha tenuto a precisare che Lentamente, così come tantissimi altri brani, una volta condivisi non appartengono più all’artista stesso, ma a chi li ascolta. E chiunque può fare proprio il brano, basta che arrivi al cuore. Ed è questo uno dei motivi che l’hanno spinto a fare musica.

Le prime parole di Irama prima di Sanremo 2025

Con emozione e sguardo sognante, Irama ha presentato Lentamente ai microfoni di RaiPlay. Ma quali sono le sue prime emozioni? Ecco cosa ha detto a caldo l’artista:

“Il Festival è un posto meraviglioso in cui raccontare la propria musica, dove se hai una canzone da raccontare puoi farlo. (…) Carlo Conti mi diede la mia prima occasione, il mio primo live a Sanremo Giovani quindi ci rivediamo e sono contento di rivederlo ed è bello vederci cresciuti. Poi lui ha una carriera gigantesca e io sto ancora cercando di fare la mia”.

Durante la serata delle cover Irama ha scelto di cantare insieme ad Arisa sulle note di Say something, pubblicato dal duo americano A Great Big World con Christina Aguilera.

I Big a Sanremo 2025

Chi sono tutti i Big che fanno parte di questa edizione del Festival di Sanremo 2025? Vi rinfreschiamo la memoria:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

E ancora abbiamo nella lista: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Concludiamo infine l’elenco dei partecipanti del Festival di Sanremo 2025 con i seguenti nomi, che sicuramente vi piaceranno: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Ricordiamo infine che Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

A Sanremo nel 2025 torna anche la categoria delle Nuove Proposte. Ecco i 4 giovani in gara: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.