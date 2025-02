Conoscete il duo francese chiamato Ofenbach? Se la risposta è no non temete perché vi aiutiamo noi a conoscere i DJ Dorian Lauduique e César De Rummel. Iniziamo subito a vedere la loro età, dove vivono, qualche dettaglio in più sulla loro vita privata e sul loro profilo Instagram.

Chi sono gli Ofenbach

Nome e Cognome: Dorian Lauduique e César De Rummel

Nome d’arte: Ofenbach

Data di nascita: 7 luglio 1994 (Dorian) e 16 agosto1994 (César)

Luogo di nascita: Francia

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Dorian è del Cancro, César è del Leone

Professione: DJ

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ofenbachmusic

Ofenbach età e biografia

Cosa sappiamo degli Ofenbach? Il duo di DJ è formato da Dorian Lauduique e César De Rummel. Il primo è nato il 7 luglio 1994, mentre del secondo sappiamo solo l’anno di nascita. Di conseguenza la loro età è di circa 30/31 anni. Nessuna news è pubblica su peso e altezza.

Stando a voici.fr la madre è l’attrice Ariane Séguillon mentre il padre è Christophe Jenac, ovvero il figlio adottivo di Guy Lux. Gli studi per la musica vengono incoraggiati dai genitori e all’età di 13 anni incontra l’amico César.

Per quanto riguarda, invece, César le informazioni sono molto più scarse. Purtroppo non abbiamo idea di chi siano i suoi genitori o se ha fratelli e sorelle. Ha però condiviso gli studi con l’amico e collega Dorian. Oggi vivono in Francia e in giro per il mondo.

Vita privata

Della vita privata degli Ofenbach sappiamo alcuni dettagli. Dorian ha una fidanzata che si chiama Diane e, stando a quanto riporta il sito PurePeople, pare che le abbia fatto la proposta di matrimonio nel 2024.

Per quanto riguarda, invece, César De Rummel non sappiamo se sia fidanzato o abbia una compagna. Lui stesso sui social non ha mai parlato della vita sentimentale con i fan. Vi terremo aggiornati.

Dove seguire gli Ofenbach: Instagram e social

Se desiderate seguire gli Ofenbach potete accedere a TikTok o Facebook, in quanto non hanno alcun account su Twitter.

Dorian ha anche un profilo Instagram solamente suo che si chiama ‘iamdorianlux‘. Lo stesso vale anche per César (cesar_ofenbach).

Per ascoltare le loro canzoni, invece, vi consigliamo il canale YouTube oppure Spotify.

Carriera

Da sempre appassionati alla musica, i due amici hanno deciso di chiamarsi Ofenbach molto presto. La popolarità è arrivata nel 2016 con il singolo “Be Mine” e la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in Russia e Polonia.

L’anno seguente pubblicano il singolo “Katchi” e partecipano a diversi festival, come per esempi il Tomorrowland. Nel 2024 si esibiscono durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici insieme ad altri artisti.

Nel 2025. invece, salgono sul palco del Festival di Sanremo con Sarah Toscano nella serata delle cover.

Album e canzoni

Nel 2019 gli Ofenbach hanno pubblicato un EP omonimo e un album intitolato “I“.

Tra le canzoni più importanti possiamo menzionare “Be Mine“, “Overdrive“, “Over You“, “Head Shoulders Knees Toes“, “Body Talk” e “Feelings Don’t Lie“. Ricordiamo anche la collaborazione con Nick Waterhouse nel brano “Katchi“.

Esistono anche diversi remix e sul web possiamo trovare la traduzione delle varie canzoni con il proprio significato.

Gli Ofenbach a Sanremo 2025

Gli Ofenbach partecipano a Sanremo 2025 per la prima volta grazie a Sarah Toscano. L’ex allieva di Amici li ha scelti per accompagnarla sul palco dell’Ariston nel corso della serata cover, in onda il 14 febbraio.

Insieme canteranno il brano “Overdrive“. Come si posizioneranno in classifica?

