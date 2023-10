Anticipazioni GF puntata del 9 ottobre, le news sul Grande Fratello 

NEWS

Andrea Sanna | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

News, ultim’ora e anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata del 9 ottobre. Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento del GF e scopriremo non solo il risultato del televoto ma anche chi finirà in nomination. Non mancheranno poi sorprese, i racconti e dinamiche tra inquilini. Insomma tanti ingredienti per una puntata ricca di emozioni! Ecco le anticipazioni del GF.

Anticipazioni GF puntata 9 ottobre

Le anticipazioni del Grande Fratello per la puntata del 9 ottobre, quindi stasera, sono davvero ricche.

Probabilmente si parlerà del cambiamento dei concorrenti verso Beatrice Luzzi e viceversa. Ma anche del confronto dopo la diretta di giovedì tra Rosy Chin e Grecia Colmenares. Le due hanno tentato di comprendere le ragioni dei loro scontri, ma ancora la strada sembra essere lunga.

Sempre Rosy Chin, come riferiscono e anticipazioni del GF si è avvicinata nuovamente a Beatrice Luzzi. Durante una serata aperitivo la chef si è sentita di chiederle scusa e con l’intenzione di voler finalmente chiarire i dissapori. L’attrice si è commossa, ma sia lei che Giuseppe Garibaldi sono comunque dubbiosi.

Intanto dalle anticipazioni del Grande Fratello per la puntata di oggi 9 ottobre sappiamo che Massimiliano Varrese ha avuto qualcosa da dire su Beatrice Luzzi e la dinamica che la coinvolge con Giuseppe Garibaldi. Questo perché l’attrice e il bidello sono molti vicini e tra loro c’è stato anche un bacio. Se c’è chi pensa si tratti di uno scherzo o strategia, c’è chi crede che i due potrebbero farsi del male. La situazione è stata oggetto di discussione nel corso di questi giorni e stasera ognuno si esporrà.

Se Beatrice e Garibaldi sono molto vicini, non si può dire lo stesso per Vittorio Menozzi e Heidi Baci, così come il rapporto tra quest’ultima e Massimiliano Varrese. Vittorio, nel mentre, pare sia diviso tra Heidi e Anita Olivieri. Stasera si parlerà anche della loro situazione secondo le anticipazioni del GF.

In puntata Alfonso Signorini potrebbe affrontare anche l’incomprensione avuta tra Heidi Baci e Valentina Modini, così come la crisi di Letizia Petris per l’allontanamento di Paolo Masella e Heidi Baci. La fotografa sembra esserci rimasta male e stasera al GF ci potrebbe essere un confronto tra le parti. Intanto proprio Paolo ha ammesso di nutrire curiosità e interesse sia verso Anita che Letizia. Si farà chiarezza anche su questo punto, specialmente dopo aver confidato alla Petris di essersi fatto da parte per la sua situazione fuori.

Sul fronte giocoso in puntata al Grande Fratello, secondo le anticipazioni, vedremo le immagini della trasformazione di Giselda Torresan grazie all’aiuto di Samira, Letizia e Heidi.

News e anticipazioni del Grande Fratello

Le news e anticipazioni del Grande Fratello informano che stasera non mancheranno le sorprese, come già successo nelle precedenti puntate. Vedremo anche quale sarà il risultato del televoto così come quali saranno le prossime nomination.

Verranno affrontate poi le varie dinamiche della Casa e capiremo se ci saranno ulteriori novità sull’ingresso di nuovi concorrenti, dato che da qualche settimana si attende di vedere Giampiero Mughini.

Sul web ci si chiede se dalle anticipazioni del Grande Fratello è previsto qualche provvedimento disciplinare per i concorrenti. Ci sentiamo di escludere questa ipotesi, dato che non c’è stato alcun episodio rilevante che possa lasciare pensare a questo.

Anticipazioni Grande Fratello: ultim’ora sondaggi del GF

Vediamo ora tutte le news e ultim’ora sull’eliminato di questa sera al GF.

Precisiamo che non è prevista alcuna eliminazione, ma il preferito. Non è escluso che il meno votato possa andare al televoto per la puntata di giovedì, dove scopriremo chi lascerà la Casa.

Ma chi sono i nominati del Grande Fratello 2023? Quali news abbiamo? Ultim’ora dei sondaggi realizzati da Novella2000.it informano sul possibile risultato del televoto.

Vediamo quali sono le percentuali oggi del televoto del Grande Fratello: a comandare la classifica è Grecia Colmenares con il 54% delle preferenze, seguita da Anita Olivieri al 27%. A chiudere Valentina Modini con il 19%.

Quindi se così dovesse essere Grecia dovrebbe essere la preferita, mentre la meno votata a rischio televoto pare sia Valentina.

A che ora inizia stasera il Grande Fratello

Vi state chiedendo a che ora inizia stasera il Grande Fratello? La diretta della puntata del GF è prevista il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, alle 21:30 per la precisione.

Dopo una breve anteprima con la presentazione di quella che sarà la puntata e le dinamiche che verranno affrontare, si parte poi con il racconto.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Scoperte quindi quelle che sono le anticipazioni del Grande Fratello per la puntata di stasera vediamo dove e quando va in onda il reality show.

Partiamo con il dire che il GF viene trasmesso tutti i giorni con la diretta dalla Casa su Mediaset Extra e Mediaset Infinity (app, sito o smart TV con doppia regia). Disponibile anche sul sito ufficiale del programma.

Durante la settimana però il Grande Fratello possiamo seguirlo anche grazie ad alcune pillole quotidiane. Ecco quindi gli orari del daytime del GF: 10:55 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1; 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:55 su Rete 4.

Ovviamente non manca il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e giovedì con la puntata in prime time. Chi ha presentato il Grande Fratello? La trasmissione è condotta da Alfonso Signorini. Al suo fianco al GF troviamo Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, rispettivamente opinionista e inviata social.

I concorrenti del GF

Claudio Roma e Marco Fortunati sono stati i primi eliminati. Chi è uscito dalla Casa del Grande Fratello il 5 ottobre? L’ultimo concorrente che ha dovuto lasciare il programma è Lorenzo Remotti. La sua avventura si è conclusa dopo il televoto flash della scorsa puntata. Chi sono quindi i concorrenti ancora in gioco nel reality show?

Ecco l’elenco di tutte le donne: Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi e Giselda Torresan. Poi ancora Heidi Baci, Grecia Colmenares, Letizia Petris e Marina Fiordaliso. Infine Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini.

Per gli uomini invece: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Ma anche Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.

Tra loro ci sarà un solo vincitore, che scopriremo solo più avanti.

Intanto queste sono tutte le anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata di questa sera.