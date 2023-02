EGOISTA canzone Shari Sanremo 2023: testo e significato

Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Partecipare al Festival di Sanremo 2023 per una ragazza di 20 anni come Shari Noioso è davvero una grande cosa. Se in passato (nel 2016) ha avuto il piacere di aprire 7 dei concerti de Il Volo, stavolta la scena è tutta sua. Scopriamo insieme la canzone Egoista, il testo, chi sono gli autori e il significato.

Egoista testo della canzone

Il testo e la musica di Egoista sono stati scritti da Shari Noioso, ma non solo. Tra gli altri autori figurano I. Fenudi, R. Puddu, M. Pisciottu.

E sì, quest’ultimo nome l’avete letto bene, perché tra coloro che hanno creato questo bellissimo brano c’è anche Salmo! Lei lo considera una sorta di “mentore artistico” e per lei ha già scritto altri pezzi.

Qui sotto vogliamo proporvi, invece un pezzetto della canzone, pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

“Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti”.

Questa canzone Shari l’ha scritta nella sua cameretta.

Significato di Egoista

Di cosa parla Egoista e qual è il suo significato? A spiegarlo è proprio Shari. Si tratta di una canzone d’amore e di chi cerca di sopperire il vuoto che lascia la solitudine.

Le parole di Shari prima di Sanremo 2023

Grande gioia per Shari prima di Sanremo 2023.

La cantante dopo aver saputo della sua partecipazione a Sanremo Giovani ha contattato subito la sua insegnante di canto di quando era ancora una bambina. Un modo come un altro per tornare alle origini.

Nel palco dell’Ariston, dopo il passaggio del turno a Sanremo Giovani, porta un brano dal titolo Egoista. Lei si dice molto felice di questo pezzo.

I Big in gara a Sanremo 2023

Al suo primo Festival di Sanremo Shari dovrà vedersela con altri 27 artisti. Chi sono tutti i protagonisti di questa edizione di Sanremo 2023. Ecco tutti i cantanti scelti da Amadeus e le loro canzoni:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Moda – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tannai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Durante la serata finale di sabato 11 febbraio scopriremo in che posizione si saranno classificate Shari e la sua canzone Egoista. In ogni caso per la giovane artista si tratta sicuramente di un grande trampolino di lancio.