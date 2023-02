STUPIDO canzone Will Sanremo 2023: testo e significato

Sanremo

Così come altri giovanissimi artisti in gara, anche per Will si tratta di un vero e proprio debutto a Sanremo 2023. Se X Factor non ha avuto esito positivo, con Sanremo Giovani è riuscito a conquistare il pubblico e la giuria. Questo gli ha quindi permesso di staccare il pass per il Festival.

Stupido testo della canzone

Chi sono gli autori di Stupido, la canzone presentata da Will a Sanremo 2023. Oltre allo stesso William Busetti, tra gli altri leggiamo S. Cremonini e A. Pugliese.

A seguire ecco il testo del brano in gara a Sanremo 2023. Qui ve ne riportiamo giusto uno stralcio:

“Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò“

Probabilmente ora vi starete chiedendo quale sia il significato di questa canzone. Ecco tutto quello che c’è da sapere a proposito.

Significato di Stupido

Di cosa parla la canzone Stupido? Qual è il suo significato? Will ha spiegato che si parla d’amore e di tutte quelle volte in cui ci si sente stupidi o si fanno magari delle sciocchezze.

Un qualcosa che, in un modo o nell’altro, fa un po’ parte del quotidiano di tutti noi: “Spero che le persone si ritrovino nella sua semplicità”.

I Big in gara a Sanremo 2023

Questi che leggete di seguito sono i Big in gara a Sanremo 2023 che, nel corso delle cinque serate, presenteranno il loro brano al pubblico presente in sala e ai telespettatori da casa.

L’elenco completo con gli artisti e le loro canzoni:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma Cose – L’addio

Cugini di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Mr Rain – Supereroi

Moda – Lasciami

Olly – Polvere

Paola e Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tannai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Passato il turno a Sanremo Giovani, vedremo come si classificherà stavolta il giovane artista. A lui e tutti gli altri cantanti in gara il nostro in bocca al lupo e… che vinca il migliore!