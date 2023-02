TERZO CUORE canzone Leo Gassmann: testo e significato

NEWS

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Tutti i dettagli sul testo e il significato di “Terzo cuore“, la canzone che Leo Gassmann porta a Sanremo 2023.

Il testo della canzone Terzo cuore di Leo Gassmann

Il Festival di Sanremo 2023 ha inizio martedì 7 febbraio 2023 e Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston con la canzone “Terzo cuore“. Andiamo a leggere un pezzo del testo, come riporta anche il sito TV Sorrisi e Canzoni:

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Tra gli autori troviamo di R. Zanotti – L. Gassmann – G. Pesenti – M. Paganelli. Il testo della canzone “Terzo cuore” è stato scritto da Riccardo Zanotti della band Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo anticipa, inoltre, il secondo album che si intitola “La strada per Agartha“, in uscita il 24 febbraio 2023.

Il significato della canzone Terzo cuore di Sanremo 2023

Dopo aver letto il testo, però, sarete comunque curiosi di sapere il significato di “Terzo cuore” di Leo Gassmann. Andiamo a scoprirlo…

Ora che conosciamo, leggermente di più, il testo della canzone “Terzo cuore” di Leo Gassmann, passiamo al significato che dà lui al brano, come ha rivelato nel video di presentazione su RaiPlay:

“Parla principalmente d’amore ma in una nuova chiava. Credo che sia giusto non svelare il messaggio che do io alla canzone. Preferisco che la gente le dia il proprio significato“.

Stando al pensiero di Leo, ognuno di noi ha tre cuori. Il primo è quello che regala la capacità di ridere. Il secondo è quello che sconfigge le avversità. Infine, il terzo soffre perché non riesce a dimenticare un amore.

Qui di seguito, infine, potete scoprire tutti gli altri Big del Festival di Sanremo 2023 e i loro brani…

I Big e i brani di Sanremo 2023

Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda i Big che prendono parte al Festival di Sanremo 2023, tra i quali vediamo anche Leo Gassmann con la canzone “Terzo cuore“:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

Ad annunciare i Big sul palco dell’Ariston troviamo Amadeus. Al suo fianco vediamo anche Gianni Morandi, presente per tutte e cinque le serate.

Nella serata d’apertura e di chiusura, inoltre, Chiara Ferragni. Nelle altre si alternano Chiara Francini Francesca Fagnani e Paola Enogu.