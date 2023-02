Chi è il cantante Will? Età, canzoni e Instagram

NEWS

Chi è

Conosciamo chi è Will, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023: età, canzoni e Instagram del giovane artista

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, per Will è la volta di Sanremo 2023. Ma chi è veramente il cantante? Scopriamolo in questa scheda, soffermandoci su alcune delle curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata per passare alle canzoni e dove seguirlo su Instagram e social network.

Chi è Will

Nome e Cognome: William Busetti (noto come Will Buse o Will)

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Vittorio Veneto (Treviso)

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale:

Professione: cantautore

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Will non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @will_buse

Will età, vero nome e biografia

Quanti anni ha il cantante Will e da dove viene? All’anagrafe William Busetti (questo il suo vero nome), l’età del giovane artista è di 24 anni, è nato nel 1999 a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Ha trascorso la sua adolescenza a Soligo e qui ha coltivato la passione per il calcio e per la musica. Come si legge dalla sua biografia Will dopo aver concluso gli studi si è avvicinato sempre più alla scrittura di pezzi, come vedremo in seguito.

Vita privata

Della vita privata del cantante purtroppo non si conosce granché. Il padre è di Will è di origini venete mentre la sua mamma è di origini inglesi.

Non siamo in grado di dirvi molto di più e non sappiamo se Will abbiamo o meno una fidanzata. È un ragazzo molto riservato e ci tiene alla sua privacy.

Tra le curiosità sappiamo però che da piccolo sognava di diventare un calciatore. Il calcio, tra l’altro, è stato uno sport che ha avuto modo di praticare per qualche tempo, prima di dedicarsi cuore e anima alla musica.

Dove seguire il cantante Will: Instagram e social

Il social è sicuramente uno dei mezzi che permettono di restare in contatto con i propri artisti preferiti. Come si chiama Will su Instagram? Lo trovate con il nickname @will_buse.

L’artista è possibile trovarlo anche su Facebook con un pagina ufficiale, inutilizzata però dal 2020.

Nei propri profili Will ama condividere con i seguaci tutte le notizie riguardanti i propri progetti musicali e non solo. Proprio nel 2023 prima di Sanremo ha annunciato le prime date del suo tour.

Carriera

Come abbiamo già detto Will è da sempre appassionato di musica e ha avuto modo di farsi conoscere in questo settore pubblicando dei video su YouTube.

Pian piano è riuscito a farsi strada con la Universal e ha firmato il primo singolo dal titolo Rosso.

Da qui ha poi tentato il tutto e per tutto a X Factor, senza però riuscire ad arrivare fino in fondo, fino a che nel 2022 non è stato selezionato tra gli artisti di Sanremo Giovani che avrebbero poi avuto la possibilità di cantare in gara al Festival di Sanremo 2023.

Album e canzoni

Il cantante italiano Will nel suo repertorio musicale ha diverse canzoni all’attivo, che potete tranquillamente ascoltare anche su Spotify. Non ha pubblicato ancora degli album, ma un EP dal titolo Chi sono veramente.

Tra i singoli all’attivo di Will troviamo:

2020 – Rosso

– Prima sera

– Fiori del deserto

– Estate

2021 – Bella uguale

2022 – Domani che fai?

– Anno luce

– Più forte di me

– Le cose più importanti

Ultima canzone pubblicata nel 2022 è Le cose importanti, a cui segue il pezzo sanremese, Stupido. Tra i feauturing, invece, ricordiamo Dopo di te con Origvmi, Tattoo 2 con DePe e Non siamo uguali con Alex Mav & Janax feat Astra.

X Factor

Qualcuno lo ricorderà, altri no, ma Will ha partecipato a X Factor nel 2020.

Alle audizioni ha presentato il suo brano “Estate”, diventato in poco tempo viralissimo. Pensate che in poco tempo ha superato i 30 milioni di ascolti.

Purtroppo non ha avuto la fortuna sperata e dunque, di conseguenza, ha tentato altre strade. Il suo percorso si è interrotto infatti ai Bootcamp e non è riuscito ad arrivare fino in fondo.

A distanza di qualche anno abbiamo rivisto Will a Sanremo Giovani…

Sanremo Giovani

A novembre 2022 Will è stato confermato come uno dei 12 artisti partecipanti a Sanremo Giovani.

Qui si è presentato con la canzone, Le cose importanti ed è riuscito a staccare il pass per il Festival di Sanremo 2023.

Will a Sanremo 2023

Dopo essere riuscito a classificarsi tra i primi sei artisti a Sanremo Giovani, per Will è tempo di Sanremo 2023. Il cantante si presenta stavolta con il brano “Stupido”.

Al Festival di Sanremo 2023 come confidato in un’intervista a Paola Gallo che farà il tifo per Giorgia: “Mia mamma la adora e per me ha una voce inarrivabile”, ha detto.

Per la serata delle cover, in programma il 10 febbraio, Will ha scelto di invitare sul palco insieme a lui, Michele Zarrillo. Insieme hanno modo di cantare uno dei pezzi celebri della discografia del noto cantautore romano: “Cinque giorni”.

I cantanti in gara a Sanremo 2023

Chi sono tutti gli artisti in gara, oltre Will, che calcheranno il palco del Festival di Sanremo nel 2023? Qui di seguito vi proponiamo l’elenco completo con tutti i cantanti e le loro canzoni:

Uno tra loro sarà il vincitore dell’edizione numero 73 del Festival della canzone Italiana. In attesa di scoprire quale sarà il responso, vediamo insieme il percorso del cantautore trevigiano….

Il percorso di Will a Sanremo 2023

