Mostro canzone gIANMARIA Sanremo 2023 testo e significato

Sanremo

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il vincitore di Sanremo Giovani, gIANMARIA, porta al Festival del 2023 la canzone Mostro. Vediamo quindi il testo e il significato di questo brano.

Mostro testo della canzone di gIANMARIA

gIANMARIA è arrivato secondo a X Factor nel 2021, mentre ha vinto Sanremo Giovani nel 2022, quindi si è aggiudicato un posto al Festival di Sanremo 2023 insieme ad altri cinque cantanti emergenti. La canzone che porta si intitola Mostro e grazie a TV Sorrisi e Canzoni abbiamo un estratto del testo:

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

La vocalità di gIANMARIA si rifà a quella del nuovo pop italiano, ma nel ritornello una cassa ritmata porta questo pezzo in territori più vicini all’elettronica. Lui stesso ha dichiarato al settimanale: “Credo di avere un mix tutto mio di incoscienza ed esperienze che mi hanno reso piuttosto determinato”.

Scopriamo adesso il significato di questo pezzo…

Mostro significato

Di cosa parla la canzone Mostro di gIANMARIA e qual è il significato di questo brano in gara al Festival di Sanremo 2023? Si tratta di un pezzo dedicato non a un sentimento romantico, ma agli affetti famigliari. Proprio a TV Sorrisi e Canzoni, il cantante ha dichiarato:

“Non è una canzone pensata per il Festival, ma nemmeno per le radio: insomma, mi prendo un bel rischio. Parla di come ho trascurato la famiglia e gli amici per pensare ai miei sogni, una scelta che mi ha portato qui ma mi ha fatto sentire anche una carogna, un mostro”.

Dal 3 febbraio è disponibile in versione digitale il secondo album di gIANMARIA che porta lo stesso titolo del brano in gara al Festival. Niente spoiler comunue, perché la canzone Mostro è contenuta nel cd fisico che è nei negozi dopo che lui ha già cantato all’Ariston.

Conosciamo adesso tutti i Big in gara e le loro canzoni…

I Big di Sanremo 2023

Per il Festival di Sanremo 2023 i Big in gara sono 28. Di seguito i loro nomi e le canzoni che portano sul palco dell’Ariston:

Alla conduzione del Festival abbiamo per la quarta volta Amadeus, affiancato da Gianni Morandi per tutte le serate. Inoltre salgono sul palco nel corso delle 5 serate quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Enogu.