SALI (CANTO DELL’ANIMA) canzone Anna Oxa Sanremo 2023 testo e significato

Conosciamo il testo della canzone di Anna Oxa Sali (Canto dell’anima) che presenta a Sanremo 2023 e quindi anche il significato che ha attraverso le sue dichiarazioni.

Anna Oxa è l’artista in gara a Sanremo 2023 che più di tutti ha partecipato alle edizioni del Festival. Questa infatti è la quindicesima volta. E lo fa con la canzone che ha come titolo Sali (Canto dell’anima) che ha tra gli autori Francesco Bianconi (leader dei Baustelle) e Kaballà. Vediamo quindi un estratto del testo della canzone riportato dal magazine TV Sorrisi e Canzoni:

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai