Chi sono i Colla Zio? Spotify, canzoni e Sanremo

Enrico Maddalena | 7 Febbraio 2023

I Colla Zio sono una band milanese composta da 5 ragazzi: Lampo, Petta, Berna, Armo e Mala. Con all’attivo diversi singoli pubblicati, I Colla Zio hanno vinto Sanremo Giovani. Ma cosa sappiamo di loro? Qui di seguito la loro età, carriera, canzoni e Instagram.

Chi sono i Colla Zio

Nomi e Cognomi: Andrea Mala Malatesta, Andrea Armo Arminio, Tommaso Berna Bernasconi, Francesco Lampo Lamperti, Tommaso Petta Manzoni

Data di nascita: Tra gli anni ’90 e i primi ’00

Luogo di nascita: Milano

Età: Tutti e 5 i ragazzi hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantanti e musicisti

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @collazio

Colla Zio età, altezza e vita privata

Quanti anni hanno e dove sono nati i Colla Zio? Sbirciando tra la loro biografia non abbiamo un luogo preciso per ognuno dei componenti, ma sappiamo che il gruppo si è formato a Milano nel 2019. I 5 ragazzi, comunque, hanno una età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Non abbiamo informazioni riguardo al loro peso e alla loro altezza.

I Colla Zio, dunque, come gruppo sono nati a Milano. Non si sa molto della loro vita privata. Sappiamo però che i ragazzi si sono uniti quasi per gioco ed è stata la passione per la musica a farli rimanere insieme nel loro progetto.

Il repertorio dei Colla Zio è fondamentalmente basato sulla narrazione della Generazione Z e di tutte le tematiche che riguardano la giovane età.

Nel 2022 riescono a classificarsi tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023, fino ad aggiudicarsi l’ambito palco dell’Ariston per Sanremo 2023.

Formazione

La formazione, dal 2019, de i Colla Zio è:

Francesco Lamperti detto Lampo

detto Andrea Malatesta detto Mala

detto Tommaso Manzoni detto Petta

detto Andrea Arminio detto Armo

detto Tomamso Bernasconi detto Berna

Dove seguire i Colla Zio: Instagram e social

Se volete sapere che cosa è successo e come procede la carriera dei Colla Zio potete seguirli sul loro profilo Instagram: @collazio. La band conta più di 11mila followers e sono abbastanza attivi, condividendo il loro percorso artistico.

Il gruppo ha anche una pagina ufficiale su Spotify e contano un discreto numero di streaming.

Ogni membro del gruppo, poi, ha un proprio profilo Instagram: Tommaso Bernasconi ( @tommitem ); Tommaso Manzoni ( @altro__ ); Andrea Arminio ( @drearmo ). Andrea Malatesta ( @andrea.mala ); Francesco Lamperti ( @francesco_lamperti )

Carriera

I Colla Zio hanno esordito nel mondo della musica nel 2019, con la pubblicazione del doppio singolo: Bibite – Americana.

Nel 2021 hanno poi pubblicato il singolo Gremolada, contenuto nell’EP Zafferano.

Alla fine del 2022, i Colla Zio, sono tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023, riuscendo ad accedere a Sanremo 2023.

Album e canzoni

I Colla Zio hanno all’attivo un solo album, un EP dal nome Zafferano.

Per quanto riguarda i singoli, invece, ci sono:

2019 – Bibite

2019 – Americana

2019 – Fuori il petto

2019 – Straintra

2021 – Gremolada

2021 – Solo la notte

2022 – Ci rimango male quando sei puntuale

2022 – Chiara (feat. Selton)

2022 – Tanto piove

2022 – Asfalto

I Colla Zio a Sanremo 2023

I Colla Zio sono riusciti ad accedere al Festival di Sanremo 2023 grazie alla vittoria in Sanremo Giovani 2023 con il pezzo Asfalto. Per loro si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston e si presentano con la canzone Non mi va.

Non mi va è un brano scanzonato, che però mette in mostra il tema dell’amore. I Colla Zio hanno scelto di raccontare in maniera quasi nostalgica un sentimento così importante, scegliendo però di farlo con un ritmo davvero incalzante.

Per loro si tratta della prima esperienza e hanno intenzione di viverla nel miglior modo possibile.

Il percorso dei Colla Zio a Sanremo 2023

Dal 7 all’11 febbraio i Colla Zio sono impegnati al Festival di Sanremo 2023. In questo paragrafo vi elencheremo i punti salienti del suo percorso alla kermesse canora.

1° serata: i Colla Zio si esibiscono come penultimi cantanti