LETTERA 22 canzone Cugini di Campagna Sanremo 2023 testo e significato

I Cugini di Campagna partecipano a Sanremo 2023 con la canzone Lettera 22, scopriamo quindi il testo di questo brano e il suo significato spiegato proprio dalla band.

Nonostante i Cugini di Campagna siano una band della musica italiana molto affermata e con una carriera che parte dal 1970, non avevano mai partecipato al Festival di Sanremo, quindi lo fanno per la prima volta nel 2023. La canzone che portano in gara si intitola Lettera 22. Vediamo quindi un estratto del testo grazie al settimanale TV Sorrisi e Canzoni:

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.