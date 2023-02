NON MI VA canzone Colla Zio Sanremo 2023 testo e significato

Sanremo

Vediamo tutto quello che sappiamo su Non Mi Va, la canzone che i Colla Zio presenteranno in occasione del Festival di Sanremo 2023: dal testo al significato del brano in gara alla nuova edizione della kermesse.

Non Mi Va testo della canzone dei Colla Zio

Dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani, i Colla Zio entrano di diritto a far parte del cast del Festival di Sanremo 2023 e sul palco dell’Ariston presenteranno la canzone Non Mi Va. Gli autori del brano sono A. Malatesta – A. Arminio – F. Lamperti – T. Bernasconi – T. Manzoni – A. Malatesta – A. Arminio – F. Lamperti – T. Bernasconi – T. Manzoni – G. Pesenti. Senza dubbio la band ha già attirato l’attenzione del pubblico e in molti si chiedono come ci stupiranno nel corso delle 5 serate della kermesse musicale. Mentre attendiamo di capirlo, scopriamo un estratto del testo della canzone, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Il mare ti indirizza alla Savana

Lei mi dice che non vuol dire come si chiama

Mollo solo quando non sono più a mollo

Faccio pause per farmi pensare

Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai

Non mi va

Non Mi Va, la canzone dei Colla Zio in gara a Sanremo 2023, anticipa il primo album ufficiale della band, ROCKABILLY CARTER, in uscita il 17 febbraio. In seguito il gruppo in primavera partirà per un tour ne club italiani, che è già attesissimo da tutti i fan.

Ma andiamo adesso a scoprire il significato della canzone dei Colla Zio, che ascolteremo al Festival.

Non Mi Va significato

Dopo aver scoperto un estratto del testo di Non Mi Va, andiamo a scoprire anche il significato della canzone che i Colla Zio presenteranno a Sanremo 2023. Il pezzo parla dei momenti di insicurezza che ognuno di noi attraversa, durante i quale si tende a vedere tutto o bianco o nero. Tuttavia a volte dimentichiamo che c’è sempre un sassolino nella scarpa, e ricordarcelo può farci sentire meno soli.

Il gruppo nel mentre nel corso di un’intervista per RaiPlay ha anche parlato del debutto a Sanremo 2023 e in merito ha affermato:

“Aver vinto Sanremo Giovani è stata una bomba. Oltretutto averlo vinto insieme ai nostri colleghi, che abbiamo conosciuto in queste settimane, è stato veramente bello. Abbiamo condiviso emozioni molto forti che non avevamo mai provato. Siamo gasatissimi, dateci un pizzicotto”.

Ma chi sono gli altri 28 Big in gara a Sanremo 2023? Andiamo a scoprirlo.

I Big di Sanremo 2023

Facciamo la conoscenza di tutti i Big che quest’anno saranno in gara a Sanremo 2023 e le canzoni che presenteranno sul palco dell’Ariston:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

Alla conduzione del Festival come sappiamo troveremo Amadeus, che sarà affiancato da Gianni Morandi. 4 invece le co-conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso delle 5 serate della kermesse musicale, e sono: Chiara Ferragni, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Enogu.