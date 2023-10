Anticipazioni GF puntata del 16 ottobre, le news sul Grande Fratello 

NEWS

Andrea Sanna | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata di questa sera? Oggi lunedì 16 ottobre torna un nuovo appuntamento con il reality di Canale 5. Qui di seguito troverete tutte le news, qualche ultim’ora, i risultati dei sondaggi e cosa ci aspetterà. Ecco le anticipazioni del GF.

Le anticipazioni del Grande Fratello puntata 16 ottobre

Le dinamiche ormai sono belle che avviate nella Casa del GF e anche questa sera ci attenderà una puntata frizzantina. Conosciamo dunque le anticipazioni del Grande Fratello del 16 ottobre 2023.

Tra gli argomenti in cartello ci sarà sicuramente la situazione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Lei si sente pressata dall’attore e questo ha creato delle tensioni, specie ora che la ragazza ha chiarito con Vittorio Menozzi. La gelosia di Varrese è evidente, tanto che ha minacciato di uscire.

Stando alle prime anticipazioni del Grande Fratello, in puntata al GF si parlerà anche di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. La loro frequentazione è stata messa in dubbio da alcuni concorrenti, che non si dicono troppo convinti. I due ne hanno parlato in settimana. Nel discorso si potrebbe inserire anche Samira Lui, che ha spesso manifestato fastidio per essere stata messa da parte dal suo amico e dello scontro avuto con Beatrice in puntata.

Confronto anche tra Beatrice Luzzi e Angelica Baraldi a seguito dello scorso appuntamento e forse stasera potrebbe esserci uno spazio legato a questo.

Anticipazioni del Grande Fratello di questa sera vedono protagonista anche Letizia Petris, che ha avuto delle discussioni con Paolo Masella (il quale si è poi dichiarato a lei ma si tiene a freno dato che lei è fidanzata) e Rosy Chin. In tanti si sono esposti su queste dinamiche. La chef ha lamentato poca vicinanza da parte sua e ha avuto di che discutere anche con la Luzzi.

Massimiliano, intanto, come riferiscono le anticipazioni del GF sembra aver mostrato dei segnali di tregua verso Beatrice e spera di trovare un punto d’incontro con lei. Heidi intanto ha lamentato alcuni comportamenti di Anita, anche se le due hanno spesso tentato di riparlare e risolvere le divergenze.

Tra i momenti divertenti e piacevoli potrebbero esserci gli aerei ricevuti da Beatrice, ma anche da Heidi e Vittorio (che tanto ha innervosito Varrese). E immancabile la serata a tema.

Spazio potrebbe essere riservato a Beatrice. In settimana ha fatto gli auguri a suo figlio e ha parlato di suo padre, momenti entrambi in cui ha mostrato commozione. Anche Fiordaliso ha parlato del rapporto con suo padre. Tutti argomenti che potrebbero essere affrontati secondo le anticipazioni del Grande Fratello.

Grande Fratello anticipazioni e news

Sappiamo quali sono le news per la puntata di stasera del Grande Fratello? Secondo le anticipazioni del GF stasera sono previsti nuovi ingressi. Si è fatto il nome di Jill Cooper e Giampiero Mughini, anticipati da Davide Maggio. Così come quello di Mirko Brunetti, svelato da TV Blog. Vedremo se saranno loro a varcare la Porta Rossa.

Non sono escluse poi ancora scontri, sorprese, così come il risultato del televoto del Grande Fratello e… nuove nomination! Da capire, invece, se la frase di Marina Fiordaliso sarà o meno punita con l’espulsione.

Tra le news di questa ultim’ora del GF è anche il battibecco improvviso tra Beatrice Luzzi e Marina Fiordaliso, così come un tentativo di chiarimento da parte delle due. Ma anche la gelosia di Massimiliano Varrese verso Heidi Baci e le riflessioni di Paolo Masella. E molto molto altro…

Anticipazioni Grande Fratello: ultim’ora sondaggi del GF

Le anticipazioni e news sul Grande Fratello le abbiamo, ma cosa dicono i sondaggi? Secondo la nostra ultim’ora e il sondaggio lanciato da Novella2000.it durante la scorsa settimana non dovrebbero esserci grosse sorprese.

Questo perché Beatrice Luzzi è risultata ancora una volta la preferita con il 56% dei voti. A seguire i fan del GF hanno classificato al secondo posto Rosy Chin, con il 26%. Infine Grecia Colmenares ha totalizzato il 18%.

Altra importante ultim’ora è sempre legata ai sondaggi del GF. CLICCANDO QUI potete scoprire invece chi è il concorrente preferito della quinta settimana secondo i sondaggi di Novella2000.it.

A che ora inizia stasera il Grande Fratello

Vi state chiedendo a che ora inizia la puntata del Grande Fratello stasera? Sappiamo che diretta del GF per la puntata di oggi 16 ottobre è prevista per le ore alle 21:30.

Lo stesso identico orario viene mantenuto sia per la diretta del lunedì che per quella del giovedì.

Come sempre i primissimi minuti di messa in onda saranno dedicati alle anticipazioni della puntata del Grande Fratello e alle dinamiche che saranno affrontate nel corso della serata.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Ora che abbiamo tutte le anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata di questa sera, qualcuno si domanda anche dove e quando in onda il reality show.

Partiamo con il dire che il GF si può seguire tutti i giorni con la diretta su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity. La live è disponibile sull’app, così come su sito e smart TV. Qui troverete la doppia regia e l’opzione “un’ora dopo”). Anche il sito ufficiale del programma dispone della diretta per seguire i concorrenti.

Dove si possono seguire i gieffini nel corso della settimana? Ci sono delle puntate del daytime del Grande Fratello? Sì, le pillole quotidiane sono distribuite in differenti orari: 10:55 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1; 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:55 su Rete 4.

Come detto in precedenza a chi vuole sapere quando va in onda il Grande Fratello in TV, ricordiamo anche gli appuntamenti del lunedì e giovedì in prime time sempre su Canale 5.

In questi ultimi anni chi ha presentato Grande Fratello? Alla guida c’è sempre Alfonso Signorini. L’opinionista unica è Cesara Buonamici, mentre l’inviata social è Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF in gioco

Attualmente chi sono i concorrenti ancora in gioco nella Casa del Grande Fratello? Ecco l’elenco completo di tutti i partecipanti:

Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Heidi Baci, Grecia Colmenares, Jill Cooper, Letizia Petris, Marina Fiordaliso, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini.

E ancora tra i protagonisti citiamo: Alex Schwazer, Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Vittorio Menozzi.

Tra gli eliminati infine: Claudio Roma, Marco Fortunati e Lorenzo Remotti e Arnold Cardaropoli.