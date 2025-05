Conosciamo chi sono The Kolors e quindi i componenti della band con le loro biografie, i nomi, l’età, la carriera musicale a partire da Amici e tutte le informazioni sulla vita privata e i social.

Chi sono The Kolors

Nome gruppo: The Kolors

Componenti: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso)

Età componenti: Stash e Alex hanno 35 anni

Anno formazione: 2009

Luogo di formazione: Napoli

Genere musicale: Pop rock

Instagram: @thekolors_stash

Twitter: @TheKolors

The Kolors età, componenti e biografia

Andiamo a scoprire le informazioni su chi sono i The Kolors a partire dai componenti della band e le loro biografie, quanti ha il cantante e chi è il nuovo membro della band. Il gruppo è formato da tre membri: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso). Fino al 2022 c’era anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni.

Stash e Alex sono cugini, sono entrambi di Napoli e hanno 35 anni di età. Di Daniele, invece, non abbiamo molte informazioni. Possiamo dirvi che comunque faceva parte della band ma li accomoagnava solo nei concerti.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dei componenti dei The Kolors, la maggior parte delle informazioni riguardando Stash, cioè il leader della band.

Di lui infatti sappiamo che ha avuto una lunghissima relazione di oltre 10 anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. Ci sono stati poi rumors su altri flirt, ma lui non ha mai confermato.

L’attuale compagna di Stash dei The Kolors è Giulia Belmonte. Ma quanti figli ha Stash dei The Kolors? Lui e la compagna hanno due bambine. La prima si chiama Grace ed è nata il 3 dicembre 2020. La seconda figlia, invece, si chiama Imagine ed è nata il 14 agosto 2022.

Dove seguire The Kolors: Instagram e social

Per seguire i The Kolors sui social vi segnaliamo prima di tutto il profilo Instagram. In realtà non esiste un profilo Instagram collegato direttamente alla band, ma il principale è quello di Stash.

Gli altri due componeti (Alex e Dario) hanno comunque i loro profili Instagram sempre legati al gruppo.

The Kolors hanno anche un profilo Twitter che però non viene spesso aggiornato.

Carriera

La carriera musicale dei The Kolors è iniziata a Napoli nel 2009. A crearlo sono stati i due cugini Stash e Alex e a loro si è aggiunto Daniele. Hanno quindi inziato a esibirsi tutte le sere al “Le Scimmie”, locale di Milano. E nel 2011 hanno realizzato il loro primo inedito I Don’t Give a Funk, aprendo poi i concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip, Hurts e degli Atoms for Peace. Nel maggio 2014 hanno pubblicato l’album di debutto I Want.

Amici 14

Nel 2015 i The Kolors hanno partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La scuola aveva aperto le porte anche ai gruppi con un principale a rappresentarli, in questo caso Stash. Dopo aver superato la parte del pomeridiano, la band ha avuto accesso al Serale nella squadra blu. I The Kolors hanno vinto l’edizione del programma. Nel programma hanno pubblicato il singolo Everytime che è stato un grandissimo successo dell’estate e per lunghi mesi.

Dopo la vittoria di Amici si sono esibiti agli MTV Awards 2015, aprendo la serata con Everytime. Hanno inoltre preso parte anche al Summer Festival 2015. A febbraio del 2016 è uscita l’edizione speciale dell’album Out. Il terzo album in studio You è invece uscito a maggio del 2017.

Sanremo 2018

Nel 2018 i The Kolors hanno partecipato a Sanremo con la canzone Frida (mai, mai, mai), primo loro brano totalmente in lingua italiana e secondo loro brano ad entrare tra le prime dieci posizioni della Top Singoli. A luglio hanno pubblicato il singolo Come le onde, in collaborazione con J-Ax. A partire dal tour estivo del 2019 è stato aggiunto alla formazione dal vivo il bassista Dario Iaculli.

Amici di Maria De Filippi

A ottobre del 2018 Stash è stato giudice e professore del talent Amici, che lo aveva visto vincitore nel 2015. L’esperienza come professore è durata un anno. Poi a partire dal 2021 è stato giudice del Serale per due edizioni.

Il 23 ottobre 2022 Daniele Mona ha annunciato il proprio addio dal gruppo dopo 11 anni di permanenza. Il 5 maggio del 2023 è uscito il singolo Italodisco che ha portato i The Kolors a trionfare al Power Hits Estate 2023 e a raggiungere per la prima volta la vetta della Top Singoli.

Sanremo 2024

Dopo aver partecipato nel 2018, i The Kolors sono stati selezione da Amadeus per far parte dei Big in gara a Sanremo 2024. E hanno portato sul palco dell’Ariston la canzone Un ragazzo una ragazza.

Album e canzoni

I The Kolors hanno all’attivo tre album in studio: I Want, Out e You. Inoltre hanno pubblicato nel 2021 una raccolta dal titolo Singles.

Parlando delle canzoni, uno dei loro più grandi successi è sicuramente Everytime, singolo che hanno pubblicato durante il loro percorso ad Amici. Il brano ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes ed è stato anche la sigla di un famoso spot pubblicitario. Molto famoso anche il brano Why Don’t You Love Me? e il singolo OK.

Dopo i primi anni, sono tornati al successo nel 2021 con Cabriolet Panorama, ma l’enorme successo è arrivato nell’estate del 2023 con la canzone Italodisco che è stato il tormentone dell’estate.

Il 3 maggio successivo hanno pubblicato il singolo Karma che è stata la canzone più trasmessa in radio classificandosi per 6 settimane alla 1° è certificata disco di platino.

I The Kolors a Sanremo 2025

Dopo il successo del pezzo del 2024 i The Kolors replicano la partecipazione al Festival per il Sanremo 2025. Carlo Conti ha scelto la band tra i Big in gara apprezzando la loro canzone che ha come titolo “Tu con chi fai l’amore”.

I Big in gara a Sanremo 2025

Per Sanremo 2025 Carlo Conti ha selezionata 30 artisti in gara. C’è stato però il ritiro di Emis Killa e quindi i Big sono in totale 29. A tal proposito troviamo: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama e Joan Thiele.

E ancora: Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento. Infine abbiamo: Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.

Nuove Proposte

Una gara a parte è dedicata invece alle nuova proposte in cui ci sono: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP e Lil Jolie.

Il percorso dei The Kolors a Sanremo 2025

The Kolors partecipano al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Tu con chi fai l’amoe”. Scopriremo quindi come andrà la sua avventura alla kermesse.

1^ serata: la band presenta al pubblico del Festival la sua canzone, ma non finisce nella top 5 del voto della stampa;

la band presenta al pubblico del Festival la sua canzone, ma non finisce nella top 5 del voto della stampa; 2^ serata : i The Kolors si esibiscono di nuovo sul palco dell’Ariston, ma anche questa volta non sono della top 5 dopo il voto di radio e pubblico;

: i si esibiscono di nuovo sul palco dell’Ariston, ma anche questa volta non sono della top 5 dopo il voto di radio e pubblico; 3^ serata: non si esibiscono;

non si esibiscono; 4^ serata: nella serata delle cover i The Kolors si sono esibiti con Sal Da Vinci cantanto “Rossetto e caffè” e sono arrivati al decimo posto.

Non hanno vinto il Festival ma il loro brano è amatissimo.