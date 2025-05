Insieme al fratello gemello Valerio forma un duo inseparabile e molto apprezzato: ecco chi è Fabrizio Salvatori, la sua età, la vita privata e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Fabrizio Salvatori

Nome e Cognome: Fabrizio Salvatori

Data di nascita: 14 marzo 1995

Luogo di nascita: Fermo (Marche)

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri circa

Segno zodiacale: Pesci

Professione: personaggio della TV, radio e del web, attore, modello

Fidanzata: Non sappiamo se Fabrizio ha una fidanzata

Profilo Instagram: @twotwins95

Fabrizio Salvatori età, altezza e biografia

Quando è nato e quanti anni ha Fabrizio Salvatori? Fratello gemello di Valerio, Fabrizio è nato sotto il segno zodiacale dei Pesci il 14 marzo 1995 a Fermo, nelle Marche.

La sua età oggi è di 30 anni. Mentre se vi state chiedendo l’altezza, pare sia alto 1 metro e 80 centimetri circa.

Come vedremo ha costruito un percorso professionale molto importante e dopo la laurea in Economia e Management con 110 e lode, ha proseguito gli studi, esattamente come suo fratello, diventando un volto noto della TV e del web.

Vita privata

E ancora a riguardo della vita privata di Fabrizio Salvatori possiamo dire che è molto riservato, così come suo fratello Valerio. Nonostante ciò però sono molto legati alla loro famiglia che spesso compare con loro sui social.

Al contempo però Fabrizio tiene molto alla sua privacy, dunque non sappiamo se è sposato e non c’è alcuna informazione su una possibile fidanzata.

Il look distintivo, con capelli ricci rossi e folte barbe, ha reso Fabrizio Salvatori e suo fratello riconoscibili nel panorama televisivo e non solo.

Dove seguire Fabrizio Salvatori: Instagram e social

Potete seguire Fabrizio Salvatori su Facebook e Instagram. Non abbiamo trovato il suo profilo personale, ma abbiamo visto che condivide la pagina Instagram con il fratello gemello Valerio.

Insieme a lui aggiorna costantemente l’account ufficiale con numerosi contenuti sempre originali e apprezzati dal popolo della rete.

Hanno anche un sito internet.

Carriera

E la carriera? Possiamo dire che va di pari passo a quella del fratello Valerio. Fabrizio Salvatori infatti è noto al grande pubblico con il gemello come i Two Twins.

I due gemelli hanno condiviso non solo gli studi, ma anche la professione e la passione per il mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Laureato in Economia e Management ha proseguito gli studi con corsi di conduzione in radio, ma anche recitazione e comunicazione. Poi hanno fatto il loro ingresso nel mondo della moda, collaborando con importanti brandi internazionali molto noti.

Il grande pubblico ha però avuto modo di conoscere Fabrizio Salvatori e suo fratello Valerio grazie alla televisione. Insieme ha lui preso parte a programmi come Avanti un Altro, Epic Twins, Detto Fatto e in particolare Pechino Express nel 2020. Nel programma d’avventura i due fratelli hanno gareggiato come “Gli Inseparabili”. Grazie a esso è arrivata ulteriore notorietà.

Nel frattempo, Fabrizio Salvatori si è affermato anche come conduttore radiofonico, seguito dal fratello. Infatti insieme hanno preso parte ai programmi Twins’ Room e Twins Weekend.

Ma non solo perché ha preso parte come attore, sempre in coppia con il fratello, in produzioni cinematografiche e web series, tra cui il film Il Viaggio Leggendario e progetti brandizzati.

Fabrizio Salvatori però è anche imprenditore, altra passione condivisa con Valerio ed è impegnato nel settore immobiliare e turistico. Forte anche la presenza sui social come visto precedentemente. Svolge anche DJ set live.

Fabrizio e Valerio Salvatori insieme hanno dimostrato come la passione, unita alla formazione può trasformarsi in una vera propria professione.

Avanti Un Altro

Nel mondo della TV ha mosso i primi passi come protagonista del Salottino di ‘Avanti un Altro’ all’età di 20 anni, con il fratello Valerio.

Detto Fatto

Nel corso della loro carriera, Fabrizio Salvatori (ovviamente insieme a Valerio) ha preso parte anche a Detto Fatto nel 2019.

Pechino Express

Nel 2020 Fabrizio e il gemello Valerio hanno partecipato all’ottava edizione di Pechino Express. Si sono classificati solo settimi, nella stagione vinta da Nicole Rossi e Jennifer Poni.

I due gemelli hanno formato il duo “gli Inseparabili”.

Lo stesso anno, tra i tanti, presente nel cast anche Dayane Mello.

Fabrizio Salvatori Isola dei Famosi

Come preannunciato da Gabriele Parpiglia, Fabrizio e suo fratello Valerio Salvatori sono tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Insieme a loro sono stati rivelati anche altri ingressi dal giornalista: vale a dire Ahlam El Brinis e Jey Lillo.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi vede al timone di conduzione Veronica Gentili, opinionista Simona Ventura e inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli.

Naufraghi Isola dei Famosi 2025

Ricordate chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del 2025 de L’Isola dei Famosi? Vi rinfreschiamo la memoria, ricordando anche coloro che si sono ritirati e chi è stato eliminato:

Ahlam El Brinis, Alessia Fabiani, Angelo Famao (RITIRATO), Antonella Mosetti (RITIRATA), Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Fabrizio e Valerio Salvatori, Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Jasmin Salvati, Jey Lillo e Leonardo Brum (RITIRATO).

Nell’elenco dei naufraghi ancora altri protagonisti, quali nello specifico: Loredana Cannata, Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano (RITIRATO). E ancora: Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli – Spadino (RITIRATO) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Fabrizio Salvatori Isola dei Famosi

Con l’ingresso di Fabrizio Salvatori e del suo gemello Valerio vedremo se cambieranno ulteriormente le dinamiche di gioco. Anche perché i due hanno il ruolo di unico concorrente.

