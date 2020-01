Antonio Zequila: chi è, età, carriera, biografia, vita privata e Instagram

Chi è Antonio Zequila: età, carriera, biografia, vita privata, Instagram e tutte le news sul noto attore conosciuto anche come Er mutanda.

Chi è Antonio Zequila biografia e carriera

Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1° febbraio 1964, ha quindi 56 anni. Sin da ragazzo ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo, consapevole anche della sua bellezza e del fascino che suscitava nelle donne. E così ha deciso di intraprende questa strada.

Antonio è stato subito attore di fotoromanzi per poi dedicarsi anche al cinema. Nella sua carriera, infatti, risultano molti film famosi quali Delizia, Sapore di donna, Prigionieri di un incubo. Inoltre ha preso parte anche alla soap opera Centovetrine e ad alcune fiction come College, Il maresciallo Rocca e Carabinieri. Ma Zequila ha avuto modo di recitare anche a teatro. Infatti è apparso in Sei personaggi in cerca d’autore, per la regia di Franco Zeffirelli, e in Giovanna D’Arco.

Parlando di programmi TV, invece, è stato spesso ospite a Buona Domenica, Passaparola e Ci vediamo in TV. Poi è stato uno dei concorrenti della terza edizione dell’Isola dei famosi, ma è stato eliminato durante l’ottava puntata. Il reality gli ha comunque portato molta notorietà e lo ha fatto diventare anche testimonial in vari spot pubblicitari. Ma gli ha fatto conquistare anche il soprannome di Er Mutanda.

Antonio Zequila il 22 gennaio 2006 si è reso protagonista di un’accesa lite con Adriano Pappalardo durante una puntata di Domenica In in cui entrambri erano ospiti. Tra l’altro questa lite è costata anche la conduzione del programma a Mara Venier. L’ultima sua apparizione risale al 2017 nella fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

Nel 2020 Antonio Zequila è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

La vita privata di Antonio Zequila

Non sappiamo molto della vita privata di Antonio Zequila. Possiamo dire che è stato fidanzato per 7 anni con Ines Muriel, una dentista italo- spagnola. I due si erano consicuti a Roma ad una festa di amici. Sono sempre sembrati innamoratissimi, anche sui social, ma la loro relazione è finita nel 2018. I motivi non sono però stati resi pubblici. Oggi Zequila è single.

L’attore ha raccontato anche un aneddoto di quando era molto giovane. Ha detto, infatti, che da ragazzo si era innamorato dell’insegnante di portamento di sua sorella. Si trattava di una signora di Roma, tra l’altro sposata, con la quale ha deciso di scappare non appena finito il liceo.

Infine Antonio ha anche confessato di essere ricorso a un ritocchino estetico. Si è infatti sottoposto ad un trattamento per rimuovere le borse sotto gli occhi.

Antonio Zequila su Instagram

Come seguire Antonio Zequila sui social network? Il modo migliore è attraverso il profilo Instagram che è vicino alla soglia dei 5 mila follower.

Qui Zequila adora condividere i momenti di vita quotidiana, anche con gli amici, ma anche scatti con personaggi famosi oltreoceano. Non mancano i tantissimi video e foto di molti anni fa quando cioè era alle sue prime esperienze nei film e nei fotoromanzi. Si trovano anche moltissime foto dove mostra il fisico.

Novella 2000 © riproduzione riservata.