Cuoricini è la canzone che i Coma Cose portano a Sanremo 2025. Tutti i dettagli e le curiosità che conosciamo sul testo e il significato.

Cosa sappiamo del testo della canzone Cuoricini dei Coma Cosa? Ecco un piccolo pezzo del brano di Sanremo 2025:

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Significato Cuoricini dei Coma Cose

Se invece parliamo del significato, la canzone Cuoricini che i Coma Cose presentano a Sanremo 2025 parla delle distrazioni dovute ai social:

“Questo brano è un insieme di tante idee che in passato non funzionavano, ma che qui si incastrano come per magia.

Come ‘Le fiamme negli occhi’ e ‘L’addio’ anche qui cantiamo gli alti e bassi di una coppia che, come tante, deve fare i conti con le distrazioni dei social”.

Le parole dei Coma Cosa prima di Sanremo 2025

Si tratta della terza volta per i Coma Cose sul palco dell’Ariston, in quanto in precedenza hanno partecipato con i brani ‘Le fiamme negli occhi‘ e ‘L’addio‘.

La coppia, sia nella vita personale che in quella artistica, hanno risposto a una domanda molto particolare.

Che cibo sarebbe la canzone dei Coma Cosa? Secondo loro sarebbe delle caramelle alla fragola, dolcissime.

