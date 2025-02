Il testo e il significato della canzone Anema e core di Sanremo 2025 interpretata dalla cantante Serena Brancale. Tutto quello che c’è da sapere su questo brano.

Anema e core testo canzone Serena Brancale

Per prima cosa andiamo subito a conoscere il testo della canzone di Serena Brancale, dal titolo Anema e core. Ecco un piccolo stralcio del brano sanremese dell’artista:

“Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core”.

Chi c’è tra gli autori di testo e musica di Anema e core di Serena Brancale? A scrivere questa canzone di Sanremo 2025 oltre alla stessa artista, notiamo nomi di grande livello: F. Abbate, J. Ettorre, M. Finotti e N. Lazzarin.

Significato Anema e core di Serena Brancale

Quale significato ha Anema e core di Serena Brancale. Tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni la cantante ha raccontato in breve di cosa parla questa canzone:

«Parla proprio di questo, di come negli anni riesci a dare il giusto significato alle cose, a divertirti per un’uscita, un caffè, una storia d’amore. Il testo è nato da una comunione d’intenti tra amici. E nella musica c’è un po’ di jazz e un po’ di elettronica come avete sentito lo scorso anno in “Baccalà”».

Quindi dobbiamo aspettarci un brano davvero molto interessante, pronto a conquistare il pubblico del Festival.

Le prime parole di Serena Brancale per Sanremo 2025

Il Festival nel 2025 è un gran bel ritorno per Serena Brancale, che in passato ha partecipato a Sanremo Giovani. A RaiPlay la cantante ha raccontato le sue prime emozioni:

“Arrivo al Festival con lo spirito giusto dopo 10 anni di lavoro, con leggera incoscienza, ma con una base di studio che se fai questo lavoro devi avere. Sul palco dell’Ariston porto grinta perché sono un fiume in piena in questo momento. Carlo grazie di cuore, perché ho fatto Sanremo Giovani 10 anni fa e hai sempre creduto in me in questi anni e per me è un’emozione sapere che sono qui grazie a te”.

I Big a Sanremo 2025

Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio ha modo di presentarci le nuove canzoni di questa edizione. Ma ecco chi sono tutti i Big e i titoli dei loro brani:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. L’elenco dei cantanti del Festival continua con: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

A Sanremo 2025 ci sono anche altri artisti: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa tra questi nomi non è presente perché ha dovuto ritirarsi dalla gara.

Le Nuove Proposte

Conosciamo invece chi sono le Nuove Proposte di Sanremo 2025? Ecco tutti i giovani che partecipano alla gara: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.