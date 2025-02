Tre sono i membri della band e tre sono le volte che partecipano al Festival. Per Sanremo 2025 i The Kolors portano in gara la canzone “Tu con chi fai l’amore” e ne rivelano il testo e spiegano il significato.

Tu con chi fai l’amore testo canzone The Kolors

Nel 2018 arrivarono per la prima volta al Festival con “Frida (mai, mai, ma)”. Nel 2024 hanno fatto ballare tutti con “Un ragazzo una ragazza”. Per Sanremo 2025 i The Kolors ci portano la canzone “Tu con chi fai l’amore” di cui scopriamo qui di seguito un estratto del testo:

Tutte le storie sono uguali e te lo dico

C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico

Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo

Che non ricordo mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Chi sono gli autori della canzone Tu con chi fai l’amore che i The Kolors portano in gara a Sanremo 2025? A scrivere il brano sono stati lo stesso Stash insieme a Davide Petrella e a Calcutta (all’anagrafe Edoardo D’Erme, con cui la band collabora per la prima volta).

Significato di Tu con ci fai l’amore dei The Kolors

Per capire di cosa parla la canzone in gara a Sanremo 2025 Tu con chi fai l’amore, è lo stesso frontman dei The Kolors ha spiegarne il significato. A Tv Sorrisi e canzoni ha infatti detto:

“Nel brano celebriamo la leggerezza. Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto”. E riguardo la scrittura a sei mani ha aggiunto: “I nostri tre mondi, seppur molto distanti, trovano il medesimo spazio nel brano e si incastrano perfettamente”.

Inoltre per il ritorno a Sanremo Stash ha dichiarato: “Più si fa esperienza più si abbattono le preoccupazioni, ma Sanremo è sempre Sanremo. L’approccio di adesso è diverso rispetto alle scorse partecipazioni. Come sempre però punteremo a divertirci e a far divertire. C’è sicuramente adrenalina, ma anche un po’ di ansia… Adrenalansia!”.

Le parole dei The Kolors prima di Sanremo 2025

Parlando con RaiPlay i The Kolors hanno descritto un po’ la loro canzone a Sanremo 2025. Inoltre hanno raccontato il loro tipo di musica e da dove nasce. Ecco cosa hanno detto:

“Un aggettivo per la nostra canzone? Ascendente. Per come siamo fatti, per come vediamo noi la musica e per come siamo cresciuti in delle famiglie di musicisti degli anni ’80, forse un po’ per senso di appartenenza sonoro tendiamo a strizzare l’occhio a quella roba lì. Però declinandola ai giorni nostri”.

Per quanto riguarda la serata delle cover, la band duetterà con Sal Da Vinci con il successo del momendo “Rossetto e caffè”.

I Big a Sanremo 2025

Vediamo adesso la lista dei 29 Big in gara a Sanremo 2025 e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Ci sono inoltre: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Concludiamo con: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Ci sono inoltre a Sanremo 2025 anche le Nuove Proposte in una gara a parte. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.