Terza volta al Festival dopo un’esperienza tra le Nuove Proposte e poi una tra i Big. Rocco Hunt arriva a Sanremo 2025 con la canzone “Mille vote ancora” di cui andiamo a scoprire il testo e il significato.

Mille vote ancora testo canzone Rocco Hunt

Era il 2014 quando Rocco Hunt partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Nu juorno buono” vincendo. Nel 2016 è tornato ma tra i Big con il pezzo “Wake Up” arrivando nono. E lui è stato tra i primi rapper a mescolare lingua napoletana e italiano. Per la terza volta all’Ariston a Sanremo 2025 porta la canzone “Mille vote ancora” di cui abbiamo di seguito un estratto del testo:

Mi dicevano tu non sarai mai nessuno

E ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffè

Quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio

Giocavamo in quartiere sembrava uno stadio

Non è stata domenica mai più

Da quando sono andato via da casa mia,

Rimpiango anche le cose che odiavo

Le stesse che mi hanno fatto andare via

L’erba cresce in un campetto abbandonato

Colpa dei telefoni non ci hanno più giocato

L’ansia nel cuore quando le citofonavo

Se rispondeva il padre poi scappavo

Lo stato è assente come noi in mezzo a quei banchi

Un foglio bianco dove scriverò mi manchi

Chi sono gli autori che hanno scritto la canzone Mille vote ancora di Rocco Hunt in gara a Sanremo 2025? Il testo di questo brano vede la firma dello stesso cantante, inoltre ci sono Kende, M. Salvaderi, L. Santarelli, D. Simonetta, P. Antonacci e S. Tognini.

Significato Mille vote ancora di Rocco Hunt

Ma qual è il significato della canzone Mille vote ancora di Rocco Hunt in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2025? Il cantante ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni che con questo brano racconta la sua storia:

“Parla di un ragazzo, del suo legame con la propria terra, della nostalgia di casa quando sei costretto ad andare via. Ricordo gli anni della giovinezza, il profumo del caffè, le partite di pallone in strada, le ginocchia sbucciate. Ma allo stesso tempo io, che sono papà, voglio anche dare un monito alle nuove generazioni: state lontani dalle armi e dalle cose brutte”.

Per la serata delle cover Rocco Hunt ha deciso di esibirsi con l’amico Clementino per rivisitare “Yes, I know my way” di Pino Daniele.

Le parole di Rocco Hunt prima di Sanremo 2025

A RaiPlay Rocco Hunt ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua canzone in gara a Sanremo 2025. E l’ha descritta così:

“Se dovessi definire questa canzone con una parola o con un aggettivo sicuramente direi emozionante. Perché ogni volta che la canto, ogni volta che l’ascolto mi emoziono come se fosse la prima volta. Questo è stato uno dei segnali che mi ha spinto a presentarla al Festival di Sanremo”.

Sempre su Mille vote ancora ha aggiunto: “Qualche anno fa ho dichiarato che sarei tornato al Festival solo con una canzone di un certo livello che avrebbe reso omaggio un po’ a tutta la mia storia. E credo di aver trovato con questa canzone lo spirito degli inizi. Perché è una canzone che rispecchia appieno sia la mia storia, però c’è anche la mia evoluzione dentro. Quindi secondo me è stata la scelta giusta”.

I Big a Sanremo 2025

Conosciamo adesso i 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Ecco la lista con i loro nomi e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Ci sono inoltre: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Concludiamo con: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Ci sono inoltre a Sanremo 2025 anche le Nuove Proposte in una gara a parte. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.