Il testo e il significato della canzone di Willie Peyote in gara a Sanremo 2025 dal titolo “Grazie ma no grazie”

Sono passati quattro anni da quando Willie Peyote andò per la prima volta al Festival e vi torna a Sanremo 2025 con “Grazie ma no grazie” di cui vediamo adesso il testo e il significato. E scopriamo anche altri dettagli.

Grazie ma no grazie testo canzone Willie Peyote

“Mai dire mai (la locura)” era il brano con cui Willie Peyote andò per la prima volta al Festival di Sanremo. E fu anche un grande successo tanto da aggiudicarsi il premio della critica Mia Martini. Per Sanremo 2025, dopo quattro anni, il cantante fa ritorno sul palco dell’Ariston. La canzone che porta in gara è “Grazie ma no grazie” e vi mostriamo di seguito un estratto del testo:

Ma che storia triste, avevo aspettative basse

E sai già come finisce visto da dove si parte

Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se lei ricambiasse

E c’hai provato anche più volte dei Jalisse ma l’insistenza non è mai così di classe

Certi discorsi vanno presi con le pinze oppure provocano risate grasse

E te la aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse

Grazie ma no grazie

Tanto fanno finta ma lo sanno

Più è profondo e meno paga, quasi sempre meglio stare in superficie: Salvagente

Per quanto riguarda gli autori e da chi è stata scritta la canzone “Grazie ma no grazie” di Willie Peyote a Sanremo 2025, abbiamo lo stesso cantante e oltre a lui ci sono A. Vella, D. Bestonzo e L. Romeo.

Significato di Grazie ma no grazie di Willie Peyote

Cosa significa la canzone Grazie ma no grazie di Willie Peyote a Sanremo 2025? L’artista ne ha spiegato il significato ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni:

“Nasce vagamente dal monologo dell’ottava scena del secondo atto del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Il titolo è un gioco: è la risposta ironica a quelle frasi e situazioni che ci mettono in difficoltà e da cui proviamo a svicolare per evitare discussioni”.

Possiamo dire che questa è la canzone più spiccatamente politica di questa edizione del Festival. Alterna momenti leggeri come la rimpatriata del liceo a questioni più profonde e attuali.

Le parole di Willie Peyote prima di Sanremo 2025

Sempre ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, Willie Peyote ha approfondito la scelta di presentare questo brano a Sanremo 2025. Il cantante ha infatti detto:

“Andare su un palco così grande senza dire niente per me sarebbe come sprecare una possibilità. Non ce l’avrei fatta a proporre un pezzo senza riferimenti all’attualità, soprattutto in un momento in cui sembra che tutti siano fissi sulle proprie posizioni. Mi piace ridere delle cose, ma sottolineando che dovremmo sforzarci di imparare a comunicare un po’ meglio anche tra persone che hanno idee diverse dalle nostre”.

Per la serata delle cover Willie Peyote ha scelto il brano “Un tempo piccolo” di Franco Califano. E con lui sul palco ci sono i Tiromancino e Ditonellapiaga.

I Big a Sanremo 2025

Scopriamo la lista completa dei 29 Big in gara a Sanremo 2025 con anche i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Ci sono inoltre: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Concludiamo con: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Emis Killa si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Ci sono inoltre a Sanremo 2025 anche le Nuove Proposte in una gara a parte. In ordine alfabetico abbiamo quindi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.