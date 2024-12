Eccoci giunti a una nuova puntata prevista per la serata del 16 dicembre del Grande Fratello! Quali sono però le anticipazioni? Vediamo quali potrebbero essere gli argomenti affrontati stasera.

Grande Fratello anticipazioni 16 dicembre

Quali sono la anticipazioni del Grande Fratello per la puntata del 16 dicembre? Sappiamo che siete curiosi e qualcosa possiamo già dirvi. Durante l’appuntamento di questa sera, come reso noto, vedremo l’ingresso di tre nuovi concorrenti.

Nel dettaglio si tratta del ritorno di Stefania Orlando, ma anche di Eva Grimaldi e di Maxime Mbanda. E ne vedremo delle belle!

Non mancherà probabilmente un confronto tra Shaila e Lorenzo, visti gli ultimi accadimenti nel corso della settimana, in cui la coppia ha vissuto degli alti e bassi. L’ingresso della mamma di Shaila ha inevitabilmente scaturito uno scossone in Lorenzo e non sono mancate lacrime per lui. Scopriremo anche la sua reazione dopo quanto successo durante la scorsa puntata e a intervenire stavolta dovrebbe essere il padre del ragazzo.

Si affronterà anche quanto accaduto a Zeudi e l’accusa rivolta a Emanuele per via di alcuni suoi comportamenti, definiti dalla gieffina sopra le righe. Il pubblico a casa e i concorrenti si sono divisi sulla vicenda.

Continua invece il momento di confusione per Mariavittoria, sempre divisa tra Alfonso e Tommaso. Sempre riguardo Mariavittoria, probabilmente si parlerà anche della lite avuta con Amanda.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Tra le news e ultim’ora potrebbe essere dedicato ampio spazio, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, anche alla gelosia di Helena verso Javier, ora vicino a Chiara. Il ragazzo dopo aver spiegato alla modella brasiliana di vederla solo come amica, si sta guardando intorno.

La freddezza di Javier ha gettato nello sconforto Helena, che ora teme di uscire dalla Casa per via del televoto. Sempre Javier è stato protagonista di nuove scintille con Shaila, questo perché lei ha affermato che senza quello che è accaduto tra loro, nessuno lo conoscerebbe.

Sul fronte Helena, invece, potrebbe essere fatto il punto sulle dure accuse di Jessica e altri concorrenti nei suoi confronti. E chissà non possano essere mostrate anche le parole della sorella della Prestes o magari una sorpresa. Si passerà anche alla lite che la Morlacchi ha avuto con Luca. Anche lui nel mirino di alcuni inquilini.

Forse si parlerà anche della crisi vissuta da Perla Maria in Casa e del suo toccante discorso.

Ovviamente sarà tempo anche di nuove nomination e scopriremo chi stasera lascerà la Casa del GF. A proposito di questo, ecco cosa dicono i sondaggi….

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Interesse è bene dedicarlo anche alle percentuali dei sondaggi, che vedono in nomination questa settimana: Helena, Le Non è La Rai, Shaila, Stefano e Tommaso.

Novella2000.it vi ha posto un sondaggio e voi lettori avete dato il vostro responso. Secondo le votazioni è Helena la più votata con il 60% dei voti. Dietro di lei poi Tommaso al 13%. C’è un distacco di un po’ di voti da Shaila, anche lei ferma al 13%. Poi si passa a Stefano che ha ottenuto l’8% e, a chiudere, Le Non è la Rai al 6%.

C’è da capire ovviamente se il sondaggio corrisponderà poi al risultato effettivo del televoto del Grande Fratello. Solo in puntata però si saprà come andranno davvero le cose.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera a che ora va in onda il Grande Fratello? La puntata con il reality show è in programma alle 21:30, sempre su Canale 5.

In apertura Alfonso Signorini rivelerà tutte le anticipazioni del GF, poi dopo un piccolo break pubblicitario si tornerà in studio e la puntata entrerà ufficialmente nel vivo.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Quali sono tutti gli appuntamenti del Grande Fratello. Quando va in onda e dove?

Il reality show ha il suo consueto spazio in prima serata al lunedì su Canale 5.

Sempre su Canale 5, così come su Italia 1, non mancano le strisce quotidiane. Al mattino c’è l’appuntamento alle 10:55, così come alle ore 13:40 e, in seguito, alle 16:30 al termine di Amici.

Il lunedì poi non mancano momenti e anticipazioni dedicati al GF anche su trasmissioni come Mattino 5, che ci svela sempre le prime anticipazioni della puntata. E non solo perché uno spazio è dedicato anche durante la seconda parte di Pomeriggio 5.

Tra gli altri daytime del GF è bene ricordare su Italia 1 alle ore 12:15 e alle 18:15.

Poi passiamo a La5 dove il programma si può seguire alle ore 13:00 alle 13:30. C’è anche modo di assistere, per chi volesse, alla puntata del GF Daily, spazio condotto dall’inviata social Rebecca Staffelli in diretta alle 19:10, su La5.

Gli amanti della diretta h24 possono seguirla su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, oppure sul sito ufficiale del Grande Fratello.

GF, il conduttore e gli opinionisti

Come in ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti non manca il padrone di casa. Se qualcuno sia stesse domandando chi è il conduttore del GF, la risposta è Alfonso Signorini.

E invece le opinioniste del reality show? Ad affiancare il presentatore troviamo la giornalista del TG 5, Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi. Inviata social di questa edizione è ancora Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono

Con tanti ingressi, eliminazioni e qualche ritiro è normale e lecito domandarsi chi sono i concorrenti del Grande Fratello?

Per questo ve li riassumiamo tutti in questo lungo elenco: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross(ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO),Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). Tra loro ancora: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

In questa lista ricordiamo ancora la presenza di: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi, Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Mariavittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.