Chi è Cosmary Fasanelli di Amici 21? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Cosmary Fasanelli, ballerina di Amici 2021 quindi edizione 21 del programma, dalla sua biografia, alla carriera fino alla vita privata e come seguirla su Instagram.

Chi è Cosmary Fasanelli

Nome e cognome: Cosmary Fasanelli

Luogo di nascita: Bridisi

Data di nascita: 26 agosto 2000

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1,71 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @cosmaryfasanelli

Cosmary Fasanelli età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Cosmary Fasanelli, ballerina entrata nella scuola di Amici 21, di dov’è e quanti anni ha. Cosmary, la cui origine del nome non siamo a conoscenza, è nata a Brindisi, in Puglia, il 26 agosto 2000. Ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di circa 1,71 m mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Che lavoro fa Cosmary Fasanelli? Partiamo con il dire che si è diplomata al Liceo Scientifico Psicopedagogico T. Monticelli a Brindisi. Contemporaneamente Cosmary ha seguito la sua passione per la danza studiando molti anni. A tal proposito oggi fa parte dell’Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech, sempre a Brindisi. Oggi è una ballerina professionista.

Dove vive Cosmary Fasanelli? Per il ballo si divide. La ballerina abita tra la sua città natale, Brindisi, e Milano. Caratterialmente la ballerina si definisce ambiziosa, determinata e perfezionista.

Vita privata: Cosmary ha un fidanzato?

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Cosmary Fasanelli non abbiamo molte informazioni. Oggi la ballerina non dovrebbe avere nessun fidanzato e quindi è single. Ci sono, comunque dei gossip che la riguardano, ma che poi hanno trovato smentita.

Sembra infatti che Cosmary abbia frequentato di recente uno dei protagonisti di Amici 20. Di chi stiamo parlando? Di uno dei finalisti della scorsa edizione: il cantante Aka7even. La supposizione è nata tutta dai fan dopo aver notato la pubblicazione di un’emoticon che rideva sul profilo Twitter del cantante e poi una frase enigmatica.

Aka7even ha comunque smentito il gossip, facendo notare che le persone si sono fatte dei viaggi assurdi con la mente. E ha aggiunto che i suoi tweet si riferivano a ben altro. Insomma, non ci sarebbe stata nessuna storia d’amore o flirt tra Cosmary e Aka7even.

Nella scuola ha intrapreso una relazione con Alex nella scuola di Amici, conclusasi poco dopo la fine del programma. Nel mentre i gossip vedrebbero Cosmary Fasanelli vicina a Nunzio Stancampiano. I due però, nonostante le continue paparazzate, cercano di restare vaghi e lontani dai pettegolezzi. Non si sono esposti riguardo questa faccenda, anzi. Non sappiamo con esattezza, però, se sia o meno fidanzata.

Dove seguire Cosmary Fasanelli: Instagram e social

Ora che sappiamo qualcosa in più su chi è Cosmary Fasanelli, è possibile seguirla sui social e come si chiama su Instagram? Ovviamente sì e il modo migliore è attraverso proprio attraverso Instagram (dove potete trovarla con l’account @cosmaryfasanelli). Conta un bel numero di follower.

In questo account troviamo davvero tante sue foto, specialmente in pose, sia da ballerina che nella vita quotidiana.

Dal social notiamo che ha anche posato come modella di trucco e abbigliamento. Ma soprattutto ha partecipato come ballerina ha tantissimi programmi televisivi.

Potete trovare Cosmary Fasanelli anche su TikTok.

Carriera

Per Cosmary Fasanelli, quella ad Amici 2021 non è la prima esperienza nel mondo dello spettacolo e soprattutto in TV. Negli anni passati, infatti, è stata vista in altri programmi televisivi e non sempre in veste di ballerina. A tal proposito, ha ballato a X Factor, C’è posta per te e Tu si que vales. Ha ballato a Battiti Live, nel programma di Alessandro Cattelan Da grande, in quello di Enrico Brignano Un’ora sola ti vorrei e anche in Canzone segreta, la trasmissione di Serena Rossi. Ma ha partecipato anche a Miss Italia.

Oltre a questo, ha preso parte ad alcuni videoclip musicali. Tra questi ci sono Mambo Salentino e Karaoke, entrambi di Alessandra Amoroso.

Cosmary a Miss Italia 2019

Nel 2019 Cosmary Fasanelli ha partecipato a Miss Italia in veste di Miss Miluna Puglia. Infatti è approdata alla finale di Salsomaggiore con il numero 57. È stata però eliminata nel corso della serata.

Concorrente a Tu si que vales

Cosmary ha partecipato ad un altro programma di Maria de Filippi: Tu si que vales. Era il 2017 e la ballerina si esibì sul palco con un pezzo di danza. Tra l’altro ricevette molti complimenti sia da Maria che da Rudy Zerbi.

Nel corpo di ballo di X Factor 13

Nella lunga lista di partecipazioni in programmi TV in veste di ballerina, Cosmary è stata anche nel corpo di ballo di X Factor. Era il 2019 e la giovane rimase molto felice di questa esperienza. Infatti sul suo profilo Instagram, dopo la finale, mise una foto con tutti gli altri ballerini e scrisse:

“Ho ancora il cuore a mille e le gambe che tremano. Ballare su un palco del genere, per la finale di X Factor con un pubblico così vasto con dei grandi artisti come Robbie Williams e Ultimo. Ancora non sono riuscita a realizzare tutto ciò, sono solo grata di aver fatto parte di questa magia! Grazie davvero per questa bellissima opportunità. E grazie ragazzi per aver reso tutto ancora più bello di quanto già non fosse”.

Cosmary a Battiti Live

Dopo essere già stata ballerina, Cosmary Fasanelli ha avuto modo di essere inserita nel cast di Battiti Live anche nell’edizione 2022 del programma musicale. Qui ha ritrovato alcuni ex del programma come Tommaso Stanzani e Nunzio Stancampiano.

Cosmary Fasanelli ad Amici 2021

La ballerina Cosmary Fasanelli ha tentato varie volte di entrare nella scuola del talent di Maria De Filippi, non riuscendo mai ad andare oltre i casting, ma per Amici 21 ce l’ha fatta.

La produzione l’ha selezionata per una sfida contro Virginia, la ballerina scelta da Alessandra Celentano ed entrata con l’aggiunta di un banco. A giudicare la sfida c’è stato Garrison e proprio il coreografo a voluto far vincere Cosmary. Da questo è iniziata una discussione tra lui e la Celentano poiché non era per niente d’accordo con la scelta fatta dal collega.

Il percorso di Cosmary ad Amici 21

Cosmary Fasanelli è ufficialmente entrata nella scuola di Amici 21 a partire dalla puntata andata in onda domenica 5 dicembre, grazie ad una sfida vinta contro Virginia. È quindi finita nella scuderia di Alessandra Celentano, alla quale però non piace la ballerina, ha molte carenze fisiche per la danza che alla maestra proprio non vanno a genio.

Nella puntata del pomeridiano di Amici 2021 in onda il 12 dicembre, Cosmary si esibisce con una coreografia sui tacchi, ma la Celentano decide per la maglia sospesa. Pian piano, però, ha conquistato il suo spazio all’interno del talent. A livello sentimentale sappiamo che ora lei e Alex sono una coppia: durante le vacanze tra loro c’è stato un bacio e ora non si nascondono più.

Nella puntata del 6 febbraio Cosmary è stata eliminata.

