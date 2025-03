In prima serata stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. È bene scoprire quindi quali sono tutte le anticipazioni del GF? Andiamo a vedere insieme cosa succederà il 10 marzo.

Grande Fratello anticipazioni 10 marzo

Partiamo subito con le anticipazioni del Grande Fratello del 10 marzo. Stasera cosa succederà in diretta? Tra le tante cose scopriremo chi è la nuova finalista di questa edizione. Il televoto premierà una delle concorrenti al televoto.

In Casa al Grande Fratello ci sono stati vari scontri. Uno su tutti quello tra Shaila e Stefania, che poco dopo la puntata hanno avuto un faccia a faccia, ma il chiarimento sembra solo apparente. Cosa accadrà stasera?

In settimana Lorenzo ha vissuto uno sfogo e dei momenti di crisi e stasera probabilmente se ne parlerà e non è nemmeno escluso possa avere dei confronti, visto anche quanto successo recentemente. O ancora con gli altri membri della Casa del Grande Fratello. Non è escluso possano anche emergere le sue parole su Javier o su Zeudi, che al momento è inconsapevole delle parole del coinquilino.

Chiara non ha vissuto benissimo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello dopo le parole di alcune inquiline (e in particolare di Jessica) nei suoi confronti. Si è sentita però confortata dalle parole di Alfonso, il suo fidanzato, da fuori. Quanto detto da Jessica potrebbe accendere la miccia su nuove dinamiche. A spendersi per difendere Chiara, tra i pochi, è stata Zeudi. E chissà che questo non possa essere motivo di nuove dinamiche con gli altri inquilini.

Intanto sembra esserci stato un riavvicinamento tra Helena e Zeudi, ma le due sembrano ancora fare fatica a fidarsi l’una dell’altra. Nel mezzo, tra loro, sempre Javier!

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora e news per la puntata di stasera? Ci saranno due sorprese: una per Lorenzo (che rivedrà la sua mamma) e Chiara (che invece riabbraccerà il fratello gemello Stefano).

Ci sarà anche uno spazio dedicato alla giornata internazionale della donna, dato che si svolta una serata speciale per le gieffine.

Ovviamente non mancheranno poi nuove nomination che definiranno il futuro dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello. Ma scopriremo anche il responso del televoto….

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Così come accaduto nei precedenti casi, quando vi abbiamo chiesto di scegliere chi salvare al televoto, stavolta la nomination è non solo in positivo ma serve piuttosto per scegliere il terzo finalista. E abbiamo alcune donne a contendersi questo importante traguardo. Nello specifico: Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi.

Novella2000.it come ogni settimana ha chiesto a voi lettori di scegliere chi merita di arrivare all’ultima puntata. Tra loro la più premiata è Zeudi con il 53%. Alle sue spalle Stefania con il 25%, poi ancora Shaila all’11%. Successivamente troviamo Chiara con il 6%. Infine Mariavittoria al 4%.

Se così fosse dunque Zeudi potrebbe davvero essere la prossima finalista del Grande Fratello. Ma servirà il risultato del televoto effettivo per scoprire come andrà a finire.

Il Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera a che ora va in onda il Grande Fratello? La trasmissione viene trasmessa alle 21:30 circa.

Come sempre Alfonso Signorini ci darà tutte le anticipazioni del GF, che ci spiegheranno bene o male quale piega prenderà la puntata.

Anticipazioni Grande Fratello: dove e quando va in onda

Facciamo il punto e ricordiamo il Grande Fratello quando va in onda e dove? Ecco tutto quello che c’è da sapere:

Iniziamo con la puntata in prime time su Canale 5 il lunedì e il giovedì alle 21:30 circa, solo per questa settimana. Poi dalla prossima settimana solo al lunedì fino alla finale del 31 marzo.

il e il alle solo per questa settimana. Poi dalla prossima settimana solo al fino alla finale del Ci sono diversi appuntamenti anche per il daytime del GF. Su Canale 5 gli orari sono alle 13:40 e alle 16:30 , invece su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e alle 18:15.

del Su gli orari sono alle e alle , invece su alle , alle e alle Un altro spazio su Canale 5 dedicato al GF lo troviamo durante la puntata finale di Mattino 5 (con le anticipazioni ) e a Pomeriggio 5 dove vengono affrontati i vari temi pre puntata e dato qualche piccolo cenno di quello che vedremo.

dedicato al lo troviamo durante la puntata finale di (con le ) e a dove vengono affrontati i vari temi pre e dato qualche piccolo cenno di quello che vedremo. Concludiamo infine con La5 con la puntata del GF Daily. Il programma condotto da Rebecca Staffelli, va in onda alle ore 19:10.

È bene ricordare anche che il reality è possibile seguirlo con la diretta h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del GF

Al Grande Fratello chi sono il conduttore e gli opinionisti? Il presentatore del programma è Alfonso Signorini. Le opinioniste invece sonoCesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

L’inviata social della trasmissione, per il secondo anno è ancora Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono?

Alla domanda chi sono i concorrenti del Grande Fratello rispondiamo mostrandovi l’elenco di tutti i protagonisti e partiamo subito dagli uomini del programma.

Nell’ordine abbiamo precisamente: Alfonso D’Apice (ELIMINATO), Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri (ELIMINATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda (ELIMINATO), Mattia Fumagalli (ELIMINATO), Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Mentre invece tra le donne della trasmissione contiamo la presenza delle seguenti gieffine: Amanda Lecciso (ELIMINATA), Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi (RITIRATA), Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta (ELIMINATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.