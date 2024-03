NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Quali sono le news e anticipazioni del Grande Fratello in vista della puntata dell’11 marzo, in onda questa sera su Canale 5? Primo spoiler: conosceremo chi è il secondo finalista! Ecco cosa accadrà questa sera…

Anticipazione Grande Fratello

Apriamo le anticipazioni del Grande Fratello di oggi 11 marzo, con uno degli argomenti più scottanti della Casa: il rapporto tra Anita e Alessio. Del loro feeling si è parlato durante la scorsa puntata, tanto che il GF ha deciso di mandarli in suite per trascorrere la notte insieme. E si è trattato di un momento che ha unito i due, dov’è scattato anche il bacio.

Anita tra l’altro sempre la scorsa puntata è stata messa davanti a un bivio e il suo ex Edoardo ha preferito non intervenire, anche se in alcune interviste si è espresso apertamente sulla faccenda. Di questo stasera se ne parlerà in puntata, così come della reazione dei concorrenti a questa nuova coppia. Non tutti sembrano essere convinti e ciò ha scaturito nuove dinamiche, specie con Beatrice.

A proposito di questo, stando alle anticipazioni del Grande Fratello, Anita potrebbe vedere anche la clip dove Alessio manifesta non pochi dubbi. Il concorrente che potrebbe anche essere ripreso per via di alcune sue espressioni un po’ troppo colorite in Casa.

Le anticipazioni del Grande Fratello ci raccontano anche dello scontro avuto da Perla e Letizia, quest’ultima non avrebbe molto gradito la scelta dell’amica di fare la radio con Greta e Beatrice. Ciò ha scaturito dunque un faccia a faccia. Questo momento ha coinvolto anche Massimiliano, che si è intromesso nella situazione per spiegare il suo punto di vista a Perla. Varrese ha lanciato qualche stoccata a Letizia e, per questo, ha trovato la discussione con Paolo. Situazione poi chiarita.

News e ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Potrebbe essere analizzata poi, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, anche la vicinanza tra Giuseppe e Beatrice, sebbene quest’ultima spesso gli faccia notare cosa non avrebbe gradito del comportamento del compagno d’avventura.

Non è escluso si possa parlare anche del rapporto ritrovato con Perla da parte di Beatrice, così come qualche battibecco avuto da entrambe con Alessio.

Ovviamente non mancano ancora altre news sul Grande Fratello. Ci saranno delle nuove nomination, che potrebbero darci delle altre dinamiche in Casa!

Tra i lieti momenti potrebbe essere mostrata invece la dolce sorpresa di Massimiliano a sua figlia Mia per il compleanno, così come il siparietto divertente tra il comico Dado e i gieffini.

Tra le altre news ricordiamo peraltro che stasera scopriremo chi è il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello. A giocarsi questa chance Anita, Letizia, Paolo e Rosy. E a proposito di questo, scopriamo cosa dicono i sondaggi…

Anticipazioni Grande Fratello 2023 e le percentuali sondaggi

Ora che abbiamo tutte le anticipazioni del Grande Fratello, proseguiamo.

Come ogni settimana che si rispetti, non mancano le percentuali dei sondaggi. Questa volta si votava per decretare il secondo finalista. Al televoto Anita, Letizia, Paolo e Rosy.

Secondo quanto raccolto dai nostri sondaggi ad avere la meglio è Rosy con il 54% dei voti, seguita da Anita al 19%. Poi Letizia al 16% e infine Paolo all’11%. Ovviamente non è detto che possa finire in questo modo e solo il televoto ufficiale ci svelerà chi sarà il concorrente che raggiungerà Beatrice in finale.

Sempre Novella2000.it vi ha anche chiesto di scegliere chi è il vostro preferito della settimana. Al comando Beatrice Luzzi con il 56%. (QUI LA CLASSIFICA COMPLETA)

Stasera il Grande Fratello a che ora va in onda

Volete sapere a che ora va in onda il Grande Fratello stasera? L’orario di inizio, più o meno, è intorno alle 21:35.

Il conduttore Alfonso Signorini introdurrà la puntata con le consuete anticipazioni del Grande Fratello. Poi si darà il via ai dibattiti circa le dinamiche della settimana.

Grande Fratello: dove e quando va in onda

Quando va in onda il Grande Fratello e dove poterlo vedere? Il programma per tutto il mese di marzo lo vedremo con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì, sempre in prime time su Canale 5.

Abbiamo a disposizione anche il canale di Mediaset Extra, la piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV), così come il sito ufficiale del Grande Fratello, che vi permettono di seguire tutto sul reality show.

A che ora inizia la diretta? Precisamente alle 09:00 del mattino con orario di chiusura alle 02:00. Nei giorni della puntata, invece, si arriva fino alle 03:00.

Tra l’altro durante la settimana il Grande Fratello va in onda tutti i giorni anche su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 con le strisce quotidiane:

Dal lunedì al venerdì : alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Poi: alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4.

al : alle Poi: alle Il sabato e la domenica il GF va in onda alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

I concorrenti del Grande Fratello chi sono?

Giunti in questa fase precisa del programma, sappiamo chi sono i concorrenti del Grande Fratello ancora in gioco? Delle gieffine segnaliamo la presenza di: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Per gli uomini: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi.

Al GF non sono mancati ovviamente anche gli eliminati: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Si passa poi a: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. A seguire Rosanna Fratello, Monia La Ferrera, Vittorio Menozzi, Stefano Miele. Ultima eliminata è invece Grecia Colmenares.

Durante il percorso nella Casa più spiata d’Italia ci sono stati anche diversi ritiri: Heidi Baci (attualmente impegnata al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso. Di recente anche Marco Maddaloni ha abbandonato per un lutto.