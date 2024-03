NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Stasera su Canale 5 torna una nuova puntata con il GF. Quali sono stavolta le news e anticipazioni del Grande Fratello per stasera? Ecco cosa accadrà nel reality show nel corso dell’appuntamento del 4 marzo.

Anticipazione Grande Fratello

Partiamo subito con le anticipazioni del Grande Fratello, prima di scoprire tutte le altre news. Iniziamo con il dire che scopriremo il futuro di Marco dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia. Dopo la scorsa puntata il judoka ha lasciato la Casa e non ha fatto più ritorno. Il sentore è che il gieffino possa decidere di chiudere così la sua esperienza. Ma solo stasera scopriremo qualcosa in più.

Al centro delle dinamiche del GF ci sarà ancora una volta Perla. Il suo rapporto con Alessio sembra attirare sempre più l’attenzione dentro e fuori la Casa e alcuni dialoghi lasciano dubitare possa esserci qualcosa di più. Tra l’altro spesso Perla ha parlato in codice con Sergio e Greta di alcune situazioni (legate probabilmente a Falsone) e stasera potrebbe essere giunto il momento di scoprire le carte in tavola. Non è escusa, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, una reazione da parte di Mirko Brunetti, che già la scorsa settimana ha detto la sua.

E ancora tra gli argomenti di discussione non è escluso possa esserci il rapporto tra Giuseppe e Anita. Tra loro ci sono state delle discussioni che sembrano averli allontanati.

Le news e ultim’ora concorrenti: anticipazioni del Grande Fratello

Tra le altre news nella Casa del Grande Fratello non è escluso si possa tornare a parlare anche delle nuove discussioni avute da Massimiliano. In particolare una l’ha coinvolto con Paolo così come con Letizia, con la quale ha poi chiarito (sembrerebbe).

In ogni caso sembra bastare davvero poco per far saltare i nervi in Casa! Alcuni inquilini pare siano infastiditi anche dai comportamenti di Grecia e chissà non se ne parli stasera.

Ovviamente non mancheranno le sorprese (una per Massimiliano a quanto apre) così come le attesissime nomination!

Anticipazioni Grande Fratello 2023 e le percentuali sondaggi

Dopo le anticipazioni e news del Grande Fratello, ampio interesse viene palesato anche per i sondaggi. Quali sono le percentuali? Novella2000.it ha lanciato un nuovo sondaggio per chiedervi chi secondo voi dovrebbe finire al prossimo televoto eliminatorio.

In nomination troviamo Anita, Perla e Simona. A ottenere la percentuale più alta è Simona con il 61% di voti, seguita da Perla con il 19% e Anita al 10%. Se così fosse dunque al prossimo televoto insieme a Massimiliano dovrebbe esserci Anita. Ma scopriremo la verità solo questa sera.

Altro sondaggio di Novella2000.it chiedeva a voi lettori di scegliere il preferito della settimana. Ancora una volta a difendere il primato è Beatrice, con il 46% di voti.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Quando va in onda il Grande Fratello? Da marzo il reality torna in onda con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì. Dove va in onda? Naturalmente su Canale 5, ma non solo!

Questo perché il programma è possibile seguirlo su Mediaset Extra, sulla piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e sul sito ufficiale del Grande Fratello. A che ora? La live ha come orario di inizio le 09:00 e prosegue fino alle 02:00. Quando c’è la puntata, invece, prosegue fino alle 03:00.

Il GF durante la settimana riserva agli affezionati telespettatori anche delle strisce quotidiane su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dal lunedì al venerdì: alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. E ancora: 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Invece il sabato e la domenica il GF va in onda alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Quanti concorrenti sono rimasti in gioco al Grande Fratello? Partiamo con l’elenco delle donne: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Degli uomini ancora in gioco, segnaliamo: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi.

Tra i protagonisti eliminati dalla Casa del GF: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. La lista prosegue con: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Rosanna Fratello, Monia La Ferrera. Infine: Vittorio Menozzi e Stefano Miele.

Ci sono anche dei concorrenti che hanno abbandonato il reality show: Heidi Baci (che ritroviamo oggi al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso.

Queste tutte le news e curiosità sul GF di stasera. Se volete qualche spoiler prima della puntata potete leggere le anticipazioni del Grande Fratello e scoprire cosa accadrà stasera!