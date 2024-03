NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Che cosa succede questa sera al GF durante la puntata del 18 marzo? Sono emerse le prime anticipazioni del Grande Fratello. Vediamo insieme tutte le news su questa serata importante per i concorrenti del reality show, a un passo dalla finale!

Anticipazioni Grande Fratello puntata di oggi

Iniziamo con tutte le anticipazioni sul Grande Fratello! Questa sera Alfonso Signorini coadiuvato dalla presenza dell’opinionista Cesara Buonamici, affronterà le dinamiche della Casa.

Tra tutte la prima lite di coppia affrontata da Anita e Alessio, poi chiarita per loro fortuna nei corso di questi giorni precedenti alla diretta di questa sera. Qualche gelosia di troppo ha fatto vacillare le loro certezze.

Le anticipazioni del Grande Fratello informano anche dell’avvicinamento tra Sergio e Greta, messo alla prova però dalle critiche della madre di quest’ultima che non avrebbe troppo gradito. Non è escluso che la ragazza possa scoprire le nuove dichiarazioni della mamma. Come reagirà?

In serata si potrebbe tornare a parlare, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, di Perla e Mirko. Con alcuni amici in Casa la Vatiero ha manifestato i suoi sentimenti per Brunetti, confidando di sentirne tanto la mancanza. Vedremo se stasera ci sarà un incontro o comunque un modo affinché possano interagire.

Beatrice e Giuseppe invece per quanto stiano provando ad appianare le divergenze passate che li hanno allontanati, difficilmente riusciranno a trovarsi come coppia. Tra loro lunghi dialoghi in questi giorni, ma niente che li abbia riavvicinati definitivamente.

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Le sorprese però al Grande Fratello non finiscono mai. Oltre a scoprire chi uscirà dalla Casa stasera dopo il televoto settimanale, occhio! Pare infatti che sarà aperto un televoto flash con eliminazione immediata. Questo potrebbe arrivare attraverso una catena di salvataggi, che poi porterà alcuni di loro al giudizio del pubblico.

Non è nemmeno escluso (visti gli anni precedenti) che anche le due finaliste Beatrice e Rosy in questo caso possano svolgere un ruolo importante e compiere una scelta. Ma vedremo stasera se si verificherà una simile ipotesi.

Ovviamente non mancheranno nuove nomination per la scelta dei finalisti, così come le sorprese nel corso della serata!

Un momento di tensione riguarda invece una lite avvenuta a a tavola tra gli inquilini e Federico, reo di aver preso qualche polpetta di troppo e invitato a cederla agli altri. Non è escluso che, come già successo, l’argomento possa tornare a essere utilizzato in puntata stasera. Così come la litigata avvenuta in mattinata tra il concorrente e Alessio, che ha coinvolto anche gli altri concorrenti.

Anticipazioni Grande Fratello e le percentuali sondaggi

Stasera al Grande Fratello c’è un importante televoto. Uno dei concorrenti in nomination lascerà la Casa del Grande Fratello. A rischio troviamo Anita, Greta, Sergio e Simona. Ma chi avrà la peggio?

In puntata scopriremo il risultato effettivo di questo televoto combattuto, ma Novella2000.it in questi giorni ha lanciato un quesito, domandandovi chi volete salvare tra i menzionati. Le percentuali dei sondaggi del GF sono piuttosto chiare:

Simona ha raccolto il 48% di voti, seguita da Anita al 21%. Si passa poi a Greta con il 17% e infine Sergio al 15%. Come diciamo sempre, però, ci sarà da attendere stasera per capire se questa previsione sarà rispettata e se così fosse Sergio potrebbe lasciare la Casa.

Chi è il preferito della settimana secondo i sondaggi? Novella2000.it vi ha posto questo quesito e, ancora una volta, avete scelto Beatrice Luzzi con il 59% di preferenze!

Stasera a che ora va in onda il Grande Fratello

Questa sera il Grande Fratello a che ora va in onda? La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha come orario di inizio le 21:35 circa. Prima scopriremo le anticipazioni del Grande Fratello e, a seguire, la puntata entrerà nel vivo.

Grande Fratello: dove e quando va in onda

Per questo rush finale del Grande Fratello, il reality continuerà ad andare in onda fino a lunedì prossimo. Quindi abbiamo ancora a disposizione la puntata odierna, quella di giovedì e quella del 25 marzo, quando scopriremo il vincitore. Dove va in onda? Su Canale 5!

Il reality show si può vedere anche su Mediaset Extra, Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e sito ufficiale del GF.

Vi state chiedendo a che ora inizia la diretta? La trasmissione va in onda dalle 09:00 del mattino, con chiusura alle 02:00. Mentre quando c’è la puntata in prime time si arriva fino alle 03:00.

Durante la settimana possiamo vedere invece le strisce quotidiane del Grande Fratello, le quali vengono trasmesse tutti i giorni su Canale 5, Italia 1 e Rete 4:

Da lunedì a venerdì : alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Poi: alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4.

a : alle Poi: alle Il sabato e la domenica il GF va in onda alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

In gioco al Grande Fratello ci sono i seguenti concorrenti: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

E ancora: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi.

Questi invece gli eliminati dal gioco: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. Poi segnaliamo: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. E ancora: Rosanna Fratello, Monia La Ferrera, Vittorio Menozzi, Stefano Miele. L’ultima eliminata è Grecia Colmenares.

In questa edizione del GF non sono mancati anche dei ritiri: Heidi Baci ( impegnata al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso. Così come Marco Maddaloni, che ha lasciato per un lutto familiare.