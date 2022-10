Chi è Miriana Trevisan? Età, vita privata e Instagram

Cosa sappiamo di Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza, Instagram, Facebook e vita privata.

Chi è Miriana Trevisan

Nome e Cognome: Miriana Trevisan

Data di nascita: 7 novembre 1972

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 49 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Showgirl, conduttrice e attrice

Ex marito: Il suo ex marito è Pago

Fidanzato: Miriana dovrebbe essere single attualmente

Figli: Miriana ha un figlio, Nicola

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @mirianatrevisan

Miriana Trevisan età e biografia

Chi è Miriana Trevisan, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6? Sappiamo che ha un’età di 49 anni, un’altezza pari a 1 metro e 70 centimetri circa e un peso di 60 kg. Alcuni potrebbero chiedersi dove vive. Oggi abita a Roma con il figlio.

Non abbiamo informazioni riguardanti la sua famiglia e i suoi genitori. Per esempio, non sappiamo quale lavoro facevano la madre e il padre.

Anche circa gli studi non sappiamo molto. Nonostante il nome, però non ha origini venete ma è nata a Napoli. Ma quali sono gli hobby di Miriana Trevisan? A quanto pare le piace il bricolage e l’arredamento della casa.

Passiamo, però, ora, a vedere la vita privata di Miriana Trevisan…

Vita privata

Concentriamoci, ora, nel parlare della sua vita privata sotto il punto di vista sentimentale. Mariana Trevisan è mai stata sposta? Nel giugno del 2003 è convolata a nozze con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. Insieme hanno avuto un figlio, ovvero Nicola. Purtroppo, però, la loro storia naufraga nel 2013 e si separano definitivamente.

Di lì a poco, quindi, incontra Giulio Cavalli e il sito Io Donna riporta le parole della showgirl a riguardo:

Finalmente la vita è tornata a sorridere e il mio cuore a battere. Siamo andati a vivere insieme subito. Bisogna fare i conti con i rancori personali. Sospesa tra un senso del rispetto che mi sforzo di continuare a provare verso il padre di mio figlio e la voglia di vivere un nuovo amore.

Dopo qualche anno, però, anche questa relazione finisce e Miriana Trevisan trona single. Oggi non ha un vero e proprio compagno o fidanzato. Ha detto, però, durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, che sta frequentando una persona da poco. Ma la storia si è conclusa prima del suo ingresso in Casa.

Nel reality si è avvicinata prima a Nicola, per poi chiudere la frequentazione e poi a Biagio. La loro storia, però, non ha mai spiccato il volo e, uscita dal GF Vip, ci ha messo un punto definitivo. Oggi Miriana Trevisan è single.

Vediamo, adesso, dove seguirla sui social per rimanere sempre aggiornati…

Dove seguire Miriana Trevisan: Instagram e social

I fan potranno seguire Miriana Trevisan su tutti i suoi profili social principali. Stiamo parlando, infatti, di Facebook sul quale conta oltre 500mila seguaci. La pagina è aggiornata regolarmente, ma con gli stessi post che possiamo vedere anche su Instagram.

Qui, infatti, notiamo una grande prevalenza di fotografie scattate nel corso di alcuni servizi fotografici. Sono quasi assenti, invece, le immagini che la immortalano nella sua vita quotidiana. Infine. Twitter conta più di 80mila follower ma non viene aggiornato dal 2019.

Andiamo, ora, più nel dettaglio per quanto riguarda la sua carriera…

Carriera

La carriera di Miriana Trevisan ha inizio nel 1991 grazie a Non è la Rai. Nel frattempo, però, partecipa anche ad altre trasmissioni come per esempio Primadonna e Bulli e Pupe. Tra il 1993 e il 1994, invece, passa al preserale di Italia 1 con Rock ‘n Roll e poi alla Rai con Mi ritorni in mente. Assume anche il ruolo di Velina a Striscia la Notizia, per poi condurre Paperissima Sprint.

Nel 1995, poi, affianca Corrado a La Corrida e Gerry Scotti a Miss e Mister ’96. Tra le altre trasmissioni, quindi, possiamo citare anche Estatissima Sprint e Pressing accanto a Raimondo Vianello. Nel 1997, invece, la troviamo per cinque stagioni a La ruota della fortuna con Mike Bongiorno, ma anche Bravo, bravissimo e Viva Napoli.

Nei primi anni 2000, inoltre, recita anche in un episodio della fiction Carabinieri. Nel 2004, invece, si dedica al teatro e prende parte a Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, mentre l’anno seguente è protagonista della pellicola La nipote di Barbablù. Nel 2007, quindi, grazie alla popolarità acquisita entra nel cast della quinta edizione de L’Isola dei Famosi dove si classifica al quarto posto.

Mirina Trevisan diventa opinionista di diversi programmi come Verissimo, Domenica Cinque, Carramba che fortuna e tanti altri. Nel 2013, invece, debutta come scrittrice con “Le fiabe colorate di Miriana” e nel 2016 pubblica un racconto all’interno della raccolta “So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita“. Oggi, invece, nel 2021 la ritroviamo al Grande Fratello Vip 6.

Non è la Rai

Il programma che ha reso nota al grande pubblico Miriana Trevisan è stato sicuramente Non è la Rai. Ha, infatti, partecipato allo show per ben tre edizioni. Tra il 1991 e il 1994. In un’intervista con Oggi, riportata anche dal sito Yes Life, ha ricordato quel periodo:

Agli inizi arrivavo agli studi in autobus, poi quando hanno iniziato a riconoscermi ho comprato un motorino. Sotto casa mia stazionavano trenta persone al giorno, la sera stavo fino a mezzanotte a fare gli autografi.

Qualche anno più tardi, poi, Miriana Trevis è stata concorrente de L’Isola dei Famosi…

Isola dei Famosi

Lo sbarco di Miriana Trevisan a L’Isola dei Famosi avviene il 19 settembre 2007. All’inizio pare avere un buon rapporto con tutti, ma presto si trova a scontrarsi con Cristiano Malgioglio, Francesco Coco e Alessandro Cecchi Paone.

Ha anche un previsto medico. Infatti, a causa delle puntura dei mosquitos sviene e un medico deve soccorrerla. Le consiglia di ritirarsi, ma lei preferisci continuare il suo percorso nel reality. Durante la sua permanenza, poi, viene mandata più volte in nomination riuscendo sempre a salvarsi.

Arriva in finale, ma Miriana Trevisan viene battuta da Manuela Villa e si classifica al quarto posto. Andiamo a vedere, ora, più precisamente i film e i programmi a cui ha preso parte…

Film e programmi televisivi

Passando, adesso, ai film nei quali ha recitato Miriana Trevisan possiamo citare, per esempio La nipote di Barbablù (2005), Film D (2006) e Bastardi (2008). In televisione, invece, oltre ad aver recitato in Carabinieri (2022) l’abbiamo vista in tanti altri programmi televisivi:

Non è la Rai (1991-1994)

(1991-1994) Primadonna

Capodanno con Canale 5 (1991)

(1991) Serata d’amore per San Valentino (1992)

(1992) Carnevale con Canale 5 (1992)

(1992) La notte della bellezza (1992)

(1992) La grande festa di Non è la Rai (1992)

(1992) Bulli e Pupe (1992)

(1992) Rock ‘n Roll (1993)

(1993) Striscia la notizia (1994-1995)

(1994-1995) Simpaticissima (1995-1997)

(1995-1997) Paperissima Sprint (1995)

(1995) La corrida (1995)

(1995) Estatissima Sprint (1996)

(1996) Pressing (1995-1997)

(1995-1997) La ruota della fortuna (1997-2002)

(1997-2002) Bravo, bravissimo (1997-2001)

(1997-2001) Viva Napoli (1998-2002)

(1998-2002) Tutti in Allegria! (1999)

Passiamo, ora, a vedere le trasmissione alle quali ha preso parte Miriana Trevisan dagli anni 2000 in poi:

Coriandoli (2000)

(2000) Stasera Circo (2000)

(2000) Vivere meglio (2001-2002)

(2001-2002) L’Isola dei Famosi (2007)

(2007) Grande Fratello Vip (2021)

Ma perché Miriana Trevisan vuole partecipare al Grande Fratello Vip 6? Ecco la ragione…

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip e Miriana Trevisan fa parte del cast. Lei, insieme agli altri concorrenti, entrerà nelle case degli italiani due volte alla settimana, ovvero anche ogni venerdì sera a partire dal 17 settembre 2021.

Nel corso di un’intervista già citata poc’anzi con TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di intraprendere tale avventura. Nonostante tenga molto alla sua privacy, adesso, vuole mostrare al pubblico anche la sua vita privata. Infatti ha raccontato che le piace ballare, che piange facilmente e che non sopporta chi alza la voce.

Ma non finisce qui. Miriana Trevisan, infatti, ha anche detto che le mancherà tantissimo il figlio, ma che cercherà di farsi strada in Casa con l’ironia, valorizzando gli altri e battendosi contro le ingiustizie. Da questa esperienza, alla fine, spera ne esca un lavoro come conduttrice di qualche programma.

Ecco, ora, gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Miriana Trevisan all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Oltre a Miriana Trevisan, per quanto riguarda, invece, gli uomini al GF Vip 6 troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Miriana Trevisan al GF Vip 6

Il percorso di Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 17 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

1°, 2° e 3° settimana: Miriana è entrata nella Casa e si sta ambientando con gli altri coinquilini. Gianmaria ha raccontato qualcosa su Soleil a Miriana, la quale sembra essere preoccupata possa essersi sentito. Oltretutto proprio la Trevisan ha fatto delle confessioni sulla Sorge alle Principesse. Miriana è finita in nomination e ha confidato di esserci rimasta male per alcune ricevute, in particolare quella di Ainett. Ad Alex ha anche detto di sentirsi esclusa dal gruppo. La Trevisan ha avuto modo di chiarire con Manila, ma non proprio con tutti. Si è beccata una strigliata da Signorini in puntata durante la scelta del concorrente da mandare al televoto.

4° e 5° settimana: Lite durante un fuori onda tra Miriana e Raffaella. Da fuori Andrea Casalino rivela un interesse reciproco tra lui e la Trevisan. Lei intanto in Casa rivela un sogno hot fatto su alcuni vipponi, ma anche qualcosa di molto delicato che riguarda la sua vita privata. Intanto durante una festa ha scambiato un bacio innocente con Nicola, ma questo ha scatenato dei fastidi in Casa. Katia per esempio l’ha molto criticata e ha detto che per lei è la peggiore della Casa. Intanto Miriana e Nicola si sono molto avvicinati e i due hanno mostrato interesse reciproco. I vipponi sono certi possa nascere qualcosa. Qualcuno ha anche sparlato di lei dopo la puntata e si è accorta di tutto, restandoci molto male. Insieme a Giucas ha dato vita a riti esoterici in Casa. Serena Enardu ha commentato l’incontro tra Pago e Miriana. Nicola ha continuato a esprimere il suo interesse verso Miriana e stava per dirle di essere innamorato di lei, ma è stato stoppato dalla showgirl, che vuole andarci piano.

6° settimana : Casalino ha smontato la coppia. Miriana e Nicola hanno replicato. Con il trascorrere dei giorni Pisu ha chiesto a Miriana di trascorrere qualche ora in intimità nella Love Boat e per lei ha organizzato una serata romantica con una cena speciale a lume di candela. Qui i due si sono scambiati diversi baci, ma si sono promessi di mantenere il segreto, senza sapere di essere visti dagli altri vipponi.

: ha smontato la coppia. e hanno replicato. Con il trascorrere dei giorni ha chiesto a di trascorrere qualche ora in intimità nella Love Boat e per lei ha organizzato una serata romantica con una cena speciale a lume di candela. Qui i due si sono scambiati diversi baci, ma si sono promessi di mantenere il segreto, senza sapere di essere visti dagli altri vipponi.

Gli utenti del web sostengono che Miriana ha avuto qualche guaio fisico e ha consultato il medico. A incentivare questa teoria le parole di Clarissa. Intanto lo staff e la madre di Nicola sembrano contrariati da tutto. Tra l’altro si dice che prima del GF la Trevisan avesse una storia ed è spuntato il presunto ex. Quest’ultimo ha rivelato la verità sul loro rapporto. Miriana è venuta a conoscenza delle parole della madre e dello staff di Nicola e ci è rimasta male anche perché lui non ha preso una vera posizione. Questo li ha un po’ distaccati. Ma in una delle nottate successive c’è stato un avvicinamento sotto le coperte, tanto che la regia ha staccato. A parlare di questo flirt anche Pago, che sostiene la coppia.

7° e 8° settimana: Patrizia Mirigliani ha fatto ritorno al GF e ha avuto modo di chiarire con suo figlio e con Miriana. Se inizialmente sembrava che i due avessero trovato un equilibrio, pare lei abbia dei momenti di distacco e una frase pronunciata in conversazione con Nicola, ha gelato quest’ultimo. Tra l’altro a Novella2000 l’ex Vito ha fatto chiarezza sui vari gossip, confermando la rottura, datata prima dell’ingresso in Casa di Miriana. Il rapporto tra i due continua tra alti e bassi. Scontro tra Nicola e Miriana. I due hanno chiarito successivamente. Intanto il figlio di Miriana ha detto cosa pensa di una ipotetica storia tra i due. A rivelarlo è Pago a Casa Chi. Patrizia Mirigliani ha dato contro nuovamente a Miriana in un’intervista, così come Soleil e Katia. A causa delle parole di queste ultime due la Trevisan ci è rimasta male.

9° e 10° settimana: Durante le nomination Miriana è rimasta ferita da una frase di Nicola, che l’ha anche nominata. Lei ha ricambiato il voto. Sebbene abbia tentato di riappacificarsi, lui ha messo un muro con lei e sembra distante da tutti o quasi. Nicola dopo l’accaduto con Miriana si è sfogato e spiegato cosa intendesse dire.



La mamma di Nicola è tornata a parlare di lui e Miriana. Intanto sembra che tra Miriana e Nicola si sia messo un punto definitivo. Entrambi sono in nomination con Gianmaria. Dopo l’eliminazione di Nicola, Miriana ha ricevuto una stoccata dalla madre del ragazzo. Oltretutto sempre in settimana la showgirl non ha apprezzato gli atteggiamenti di Lucrezia con Manuel e non solo.



Dopo l’eliminazione di Nicola ha avuto un confronto con lui in puntata dove non sono mancate accuse reciproche. Lui ancora combattuto comunque, anche se in alcune occasioni ha detto di non vedere un futuro con lei, poiché la cosa è a senso unico e solo da parte sua. Serena Enardu intanto ha attaccato la showgirl. Miriana Trevisan è nuovamente in nomination. Riuscirà a salvarsi? Sebbene sia stata eliminata dal pubblico, arrivata in studio Miriana ha scoperto di essere salva grazie al biglietto di ritorno!

11° settimana : Miriana ha nominato Katia facendola infuriare. Ha avuto uno scontro anche con Soleil . Proprio Katia le ha riservato parole durissime, escludendola addirittura da uno spettacolo. Questo ha generato malcontento tanto che in molte volevano ritirarsi, ma ben presto Katia ha teso la mano e chiarito. Intanto Nicola a Novella ha detto che non vede un futuro con la Trevisan. Giulia Salemi sui social l’ha difesa e ha attaccato tutti gli altri.

: ha nominato facendola infuriare. Ha avuto uno scontro anche con . Proprio le ha riservato parole durissime, escludendola addirittura da uno spettacolo. Questo ha generato malcontento tanto che in molte volevano ritirarsi, ma ben presto ha teso la mano e chiarito. Intanto a ha detto che non vede un futuro con la sui social l’ha difesa e ha attaccato tutti gli altri.

Miriana ha raccontato anche una parentesi dolorosa avvenuta con la scomparsa di suo padre. Il suo diverbio con Soleil e Katia continua a far discutere e di questo si è parlato anche in puntata. Diventata la preferita della settimana per il pubblico, il responso ha fatto storcere il naso alle due.

12° e 13° settimana: Un gesto di Soleil verso Miriana ha fatto arrabbiare alcuni utenti del web. Intanto sembra aver instaurato una bella complicità e feeling con Biagio. I due sono finiti insieme sotto le coperte e dormono insieme. Ma, sebbene ci fosse qualche dubbio, tra loro non è successo nulla come precisato da entrambi. Intanto è spuntato in video dove gli hater accusano Miriana di bestemmia, ma la showgirl avrebbe detto ben altro. Intanto è sempre molto vicina a Biagio. In puntata hanno scoperto cosa dicono i vipponi di loro. Sempre a proposito di Miriana sono emerse delle dichiarazioni contro Soleil e il fatto che lei abbia confidato interesse verso Biagio, il quale però potrebbe avere il cuore già occupato. Tra loro sotto le coperte pare ci siano stati momenti di tenerezza ma non baci sulle labbra. Miriana, supportata da Sophie e Valeria ha dato contro a Soleil.

14° e 15° settimana: Miriana ha ricevuto un aereo dove gli veniva detto di “volare sola” e “aprire gli occhi” e anche suo figlio sembra averle detto le stesse identiche parole, che l’hanno portata così a riflettere. La showgirl ha deciso di proseguire la sua avventura nel reality. Ha difeso Alex, ma soprattutto Delia, colpevolizzando invece Soleil. Di questo ne ha parlato con alcuni vipponi. Se Gianmaria si dice d’accordo con lei, Biagio invece ci ha discusso e ha rivelato a Miriana di avere anche lui una fidanzata fuori ma non riuscire a starle lontana. Miriana ha anche rivelato cosa le dicono in confessionale, ma la regia ha staccato. Continuano le tensioni con Soleil, mentre è sempre più vicina a Biagio, con cui ha scambiato un bacio a stampo. Non è mancato qualche momenti di tensione, ma anche altri momenti di tenerezze tra baci e parole. Miriana ha confidato di provare fastidio per la vicinanza di Nathaly.

16° e 17° settimana: Miriana ha preso le difese di Lulù e critica Manila e Katia. Lutto per Miriana. La showgirl è venuta a sapere che è venuto a mancare suo zio. Qualche discussione generale in casa. Si è detta dispiaciuta per l’eliminazione di Biagio. Katia pare si sia accordata con alcuni vipponi sulle nomination. A proposito di questo Miriana e Lulù ne hanno parlato ma la regia ha staccato. Fuori dalla Casa qualcuno ha urlato qualcosa contro la cantante lirica e a favore, invece, della Trevisan.



Intanto in puntata si è registrata una lite accesa tra Katia e Miriana, che ha minacciato di abbandonare il gioco. Proprio Miriana ha chiesto la squalifica della Ricciarelli a seguito delle parole rivolte a Lucrezia (sia durante la puntata che nel corso della settimana). A quanto pare dello stesso avviso di Miriana anche Jessica. Pago ha difeso Miriana dopo quanto accaduto con alcuni vipponi, annunciando poi provvedimenti legali. Miriana ha anche scoperto quanto detto da Giacomo e Soleil in un fuori onda della puntata. Confronto con Urtis dopo l’accaduto. Miriana ha paura che il rapporto con Manila sia a rischio a causa di Soleil. La Trevisan ha ricevuto anche la sorpresa da parte di Biagio, che presto potrebbe tornare per lei.

18° e 19° settimana: Durante un fuori onda Katia e Soleil fanno insinuazioni su Miriana. Nel mentre quest’ultima ha stretto un bel legame con Nathaly. Miriana si è schierata dalla parte di Delia e ha attaccato Soleil. Tra la Trevisan e la Duran sta nascendo un’alleanza. Intanto Biagio ha defollowato il profilo della showgirl, perché infastidito dalle parole dello staff, ma è sicuro di poter risolvere tutto con lei. Dopo essersi schierata a spada tratta nei confronti di Delia, alcune dichiarazioni sembrano averla fatta dubitare e sia lei che Nathaly ne hanno leggermente preso le distanze. Proprio con la Caldonazzo il rapporto è sempre più stretto e intenso.

20°, 21° e 22° settimana: Miriana procede il suo percorso nella Casa supportata anche dall’affetto dei fan che in questa settimana hanno mandato diversi aerei dedicati a lei, ma anche all’amicizia instaurata con Nathaly e alla storia con Biagio. Miriana ha appianato le divergenze con Manila e si dice dalla sua parte nello scontro con Soleil.



Sta instaurando un bel legame anche con Delia. Il suo andare contro Soleil, sembra stia piacendo poco ad alcuni concorrenti della Casa come Sophie e Jessica. Ha ricevuto una sorpresa da Biagio e hanno trascorso la notte insieme. Continua a mantenere le distanze da Nicola e una sua chiacchierata con Manila ha fatto discutere.



Continuano gli attriti tra Miriana e Soleil tra una battutina e un’altra, ma ha ritrovato la complicità in Manila. Per San Valentino ha ricevuto una sorpresa del tutto originale da Biagio e una lettera piena d’amore. È stata pizzicata con Manila a scambiarsi messaggi in codice.

23° e 24° settimana: L’atteggiamento di Miriana continua a non piacere a Soleil e Katia, con la quale ha discusso animatamente durante il comunicato per la spesa. Tutto è nato a causa di alcune affermazioni fatte dalla Ricciarelli. Quest’ultima ha avuto da ridire su Miriana parlando con Soleil. Le parole della Ricciarelli non sono piaciute agli utenti del web. Alcune esternazioni fatte in confidenza con Nathaly hanno provocato una polemica tra i fan del GF. Intanto è stata lapidaria sul rapporto tra Alex e Delia. Discussione in puntata con Katia, per difendere Manila. Distacco anche con Nathaly, alcuni suoi atteggiamenti non sembrano piacerle. Finita un’amicizia?



Scontro tra Miriana e Sonia in puntata. La showgirl ha difeso anche Lulù dallo scontro con Katia. Ex vippone si è scagliato contro Miriana. Una frase di Barù su di lei ha fatto infuriare il web. La showgirl ha avuto un malore ed è stata soccorsa dai concorrenti. Piccola curiosità: Miriana è la concorrente più nominata della storia del GF.

25° settimana: Miriana ha continuato a far valere le sue ragioni e si è difesa dai vari attacchi da parte degli altri concorrenti e dell’opinionista Sonia Bruganelli. In sua difesa, invece, Adriana Volpe. Intanto per quanto Sophie abbia detto di non esserci rimasta male per la nomination ad Alessandro, crede che qualcosa sotto ci sia. In puntata si è scontrata con Sonia e ha avuto un battibecco acceso con Soleil sia durante le nomination che in pubblicità.

26° settimana: In data 7 marzo 2022 Miriana Trevisan è stata eliminata dal GF Vip. Dopo la sua uscita si è parlato del mancato incontro tra lei e Biagio dopo la messa in onda. Durante la puntata del 10 marzo hanno avuto un faccia a faccia. Nell’appuntamento con Verissimo (13 marzo 2022) tutta la verità sull’accaduto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.