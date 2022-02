VIRALE canzone Matteo Romano Sanremo 2022: testo

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Virale, la canzone che Matteo Romano presenterà al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Tra i 25 Big che si scontreranno al Festival di Sanremo 2022 c’è anche Matteo Romano, che sul palco dell’Ariston presenta la sua nuova canzone Virale. Come sappiamo il cantante è uno dei vincitori di Sanremo Giovani e di diritto dunque è entrato a far parte del cast della nuova edizione della kermesse musicale. Ma andiamo a scoprire un estratto del testo della canzone di Matteo, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale