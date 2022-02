TI AMO NON LO SO DIRE canzone Noemi Sanremo 2022 testo

A seguito della partecipazione nel 2021, Noemi torna sul palco del Festival di Sanremo 2022 con una nuova canzone, dal titolo Ti amo non lo so dire. Scopriamo tutto sul brano, dal testo al significato.

Ti amo non lo so dire testo della canzone di Noemi

Il ritorno di Noemi a Sanremo 2022 promette grandi sorprese. Quest’anno la cantante si presenta con Ti amo non lo so dire, canzone che vanta la firma di autori come A. Mahmoud, A. La Cava e D. Faini.

Grazie a TV Sorrisi e Canzoni siamo in grado di proporvi una piccola parte del testo di Ti amo non lo so dire. Eccone uno stralcio:

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Ora che abbiamo scoperto parte del testo di Ti amo non lo so dire, andiamo a conoscere quello che è il significato di questa canzone di Noemi.

Significato di Ti amo non lo so dire

I più curiosi si stanno certamente chiedendo quale sia il significato della canzone Ti amo non lo so dire di Noemi. Ecco l’interpretazione data dalla stessa cantante a Sorrisi e Canzoni:

“‘Ti amo non lo so dire’ è una metafora: si può intendere come una canzone sull’amore, ma io lo sento come un brano che parla della relazione con gli altri e con noi stessi. Per dire ‘ti amo’ a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza”.

E ancora a proposito della canzone Ti amo non lo so dire ha aggiunto:

“L’atmosfera del brano che porterò all’Ariston parla di forza e di coraggio e racconta un mio modo di vivere certe emozioni e spero vi ci ritroverete”.

Noemi racconta la canzone di Sanremo 2022

Al settimanale Noemi ha spiegato di essere molto contenta di questa grande opportunità di far conoscere al pubblico la sua canzone Ti amo non lo so dire a Sanremo 2022:

“Sono onorata e felice perché posso raccontarmi ancora, attraverso un bellissimo pezzo. (…) È la colonna sonora perfetta per una corsa sulla spiaggia. Bello ascoltare questa canzone anche in un parco mentre si corre, se vi piace running e allenarvi, potrebbe darvi una bella carica”.

Nella lunga chiacchierata con Sorrisi, Noemi ha anche svelato come ha reagito quando ha saputo di essere stata scelta tra i Big in gara: “Quando ho sentito la notizia, mi ha riempito di gratitudine. Due Sanremo di fila sono una bella emozione. Ho chiamato subito il mio manager, mio marito era lì con me, e la mia mamma”.

A seguire Noemi ha rivelato anche il suo rituale prima di cantare ogni brano: fare un sospiro profondo. Le dà carica e permette di concentrarsi e in un luogo importante con il l’Ariston è fondamentale. Proprio del Festival, tra i tantissimi ricordi, ne conserva uno in particolare: “Ma quello che mi torna sempre in mente è il podio tutto al femminile nel 2012, insieme a Emma e Arisa”.

Ricordiamo che per la serata dedicata alle cover, Noemi ha scelto di portare ”(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin.

I Big in gara a Sanremo 2022

Ora che conosciamo tutto su Ti amo non lo so dire di Noemi, possiamo passare ai protagonisti di questa 72esima edizione della kermesse canora, scelti da Amadeus. Dal 1° al 5 febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2022 conosceremo le 25 nuove canzoni di altrettanti 25 artisti. Ognuna con una storia e un significato importante, le canzoni ci regaleranno senza dubbio grandi emozioni:

Ma ecco l’elenco (in ordine alfabetico) di tutti i Big in gara:

Ora che conosciamo tutte le canzoni che saranno cantate e suonate al Teatro Ariston, non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore di questa settantaduesima edizione.

Riuscirà Noemi a salire sul gradino più alto del podio con la sua Ti amo non lo so dire? Nel mentre le facciamo un grande in bocca al lupo e… che vinca il migliore!

