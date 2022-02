TUO PADRE TUA MADRE LUCIA canzone Giovanni Truppi Sanremo 2022

Giovanni Truppi porta a Sanremo 2022 la canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia“. Ecco il testo e il significato.

Dall’1 al 5 febbraio 2022 avremo la possibilità di ascoltare la canzone “Tuo padre, tua madre, Lucia“, di Giovanni Truppi al Festival di Sanremo. Siete curiosi di conoscere il testo? Qui uno stralcio come riportato da TV Sorrisi e Canzoni:

Si chiederanno, come mi chiedo anch’io, se questo è un amore

Risponderò come rispondo anche a me

Che

Amarti è credere che

Che quello che sarò sarà con te.

E adesso che conosco anche la tua amarezza

E il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole

Ed il mio cuore pure

E che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Brillano le teste e scintillano le stelle

Toccami la faccia e non farmi fare niente

Stringimi più forte e fammi dire un’altra volta sì.