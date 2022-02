SEI TU canzone Fabrizio Moro Sanremo 2022: testo e significato

Tutto sul testo e sul significato della canzone “Sei tu” che Fabrizio Moro porta al Festival di Sanremo 2022.

Il testo della canzone Sei tu di Fabrizio Moro

Dall’1 al 5 febbraio 2022 avremo l’occasione di ascoltare la canzone “Sei tu” di Fabrizio Moro sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022. Qui di seguito possiamo, perciò, leggere uno stralcio del testo, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni:

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l’insistenza di esistere appesi ad un filo sottile

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

La canzone “Sei tu” di Fabrizio Moro, che il cantante presenta al Festival di Sanremo 2022 per la prima volta, anticipa il suo nuovo album. Il decimo in studio, per l’esattezza, e che arriva a distanza di tre anni dal precedente.

Su Instagram ha fatto sapere la data di uscita, ovvero il 4 febbraio: “L’album sarà suddiviso in 2 EP: la prima parte in uscita il 4 febbraio conterrà 6 nuove canzoni, scritte e composte durante le riprese di ‘Ghiaccio’“.

Dopo aver letto il testo siete curiosi di scoprire il significato della canzone “Sei tu” di Fabrizio Moro? Andiamo a vedere cos’ha detto in merito sul brano di Sanremo 2022…

Il significato della canzone di Sanremo 2022

Nel corso del video registrato per presentarsi al pubblico, disponibile su RaiPlay, Fabrizio Moro ha parlato del significato dietro la canzone “Sei tu“:

Sono un cantautore da diversi anni o per lo meno provo a fare il cantautore. Allora, il titolo della mia canzone è “Sei tu” ed è una dedica d’amore a una persona che mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso.

Fabrizio Moro, poi, ha proseguito con l’affermare che Sanremo, anche nel 2022, è forse il riflettore più importante tramite il quale lanciare la sua canzone “Sei tu“.

Il significato del brano è legato anche agli ultimi due difficili anni, per tutti, vissuti in pandemia. Ha cercato di esprimere storie e aneddoti non solo in questa canzone ma anche in tutto il resto dell’album.

Questo era tutto ciò che c’è da sapere sulla canzone di Fabrizio Moro. Qui di seguito, infine, potete scoprire tutti gli altri Big del Festival di Sanremo 2022 e i loro brani…

