LETTERA DI LÀ DAL MARE canzone Massimo Ranieri Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Lettera di là dal mare, la canzone che Massimo Ranieri presenta al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 c’è Massimo Ranieri, un grandissimo ritorno per l’artista sul palco dell’Ariston, e presenta la sua nuova canzone Lettera di là dal mare. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Amore vedi così buio è Questo mare Troppo grande per Non tremare. E poi si sta Col fiato a metà E tutti tacciono e tanti pregano Se il Signore vorrà… E il passo perde il tempo E niente sembra vero Mai nessun temporale lavare potrà Le nostre ferite dal sale Amore vedi così buio è Questo mare Troppo grande per Non tremare Quasi giorno ormai Poi il tempo si ferma Qualcuno grida terra, terra, terra!

In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire il significato della canzone di Massimo Ranieri.

Dopo aver letto un pezzo del testo di Lettera di là dal mare, la nuova canzone di Massimo Ranieri, scopriamo ora il significato del brano. Nel corso di un’intervista per Rai Play il cantante ha svelato:

“La mia canzone si intitola Lettera di là dal mare ed è una canzone che parla di un tema, non voglio dire attuale, ma universale e da tempo, cioè l’emigrazione. Credo in questa canzone, ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo.”