TANTISSIMO canzone Le Vibrazioni Sanremo 2022: testo

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Tantissimo, la canzone che Le Vibrazioni presenteranno al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 sono Le Vibrazioni, che tornano sul palco dell’Ariston dopo due anni per presentare la loro nuova canzone Tantissimo. In attesa di ascoltare il brano della band capitanata da Francesco Sarcina, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Oggi penso a tutte le occasioni sprecate

Alle giornate in strada tra tanta gente

E a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore

Per salvare quello che comunemente

Chiamiamo amore, per quante volte

Facciamo finta di non ricordarci il nome

Che sotto voce si sente eccome

Ma di profilo c’è il tuo seno che mi vuole

E anche se non lo dico

Mi fa male tantissimo

Male male tantissimo