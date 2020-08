Chi è Ana Mena: età, altezza, fidanzato, canzoni e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Ana Mena, dal chi è, all’età, all’altezza, al fidanzato, alle canzoni, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Ana Mena: età, altezza e fidanzato

Scopriamo chi è Ana Mena Rojas. La cantante nasce a Estepona, in Andalusia, il 25 febbraio 1997. La sua età è dunque di 23 anni, mentre la sua altezza è pari a 163 cm. Fin da piccola mostra una passione per la musica, per questo da bambina, quando aveva soli 6 anni, ha cercato di partecipare al programma Eurojunior, venendo però scartata, essendo troppo piccola.

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. In molti si chiedono se Ana Mena abbia un fidanzato, tuttavia al momento l’informazione non è ben chiara. Ciò che è certo che in passato la cantante ha avuto un flirt col ballerino Ivan Villa, terminato tuttavia poco dopo. In seguito, da qualche mese fa, si mormora che l’artista abbia una relazione con Fred De Palma, ma i pettegolezzi non sono stati mai confermati. Ad oggi, dunque, la giovane artista non sembrerebbe avere un fidanzato.

La carriera e le canzoni

La carriera di Ana Mena inizia ufficialmente nel 2006, quando partecipa alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, vincendo il programma. L’anno successivo, la cantante pubblica la sua prima canzone, Esta es mi illusión. Dopo aver vinto il concorso My Camp Rock, partecipa alla serie di Telecinco, Supercharly, dove interpreta il ruolo di Vero Navarro. A seguire la troviamo nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar, che le dona un’incredibile popolarità. A seguire inizia a comporre alcune canzoni per diverse colonne sonore di alcuni film. Nel 2013, invece, è tra le protagoniste della serie musicale Vive cantando, nel ruolo di Paula Ruiz Almagro.

Nel 2016 pubblica il singolo No soy como tú crees, che ottiene un ottimo successo, al punto da entrare nella lista Viral50 di Spotify in Spagna. Poco dopo escono le canzoni Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú, in collaborazione con boy band CNCO, che ottiene un ottimo successo anche in America Latina, ottenendo ben 32 milioni di visite su YouTube Il 22 settembre 2017 esce il brano Mentira, in duetto con il cantante colombiano RK, mentre il 16 marzo 2018, esce Ya es hora con Becky G e De La Ghetto.

Solo l’11 maggio 2018 esce l’album di debutto di Ana Mena, Index. Contemporaneamente collabora con Fred De Palma, nel singolo D’estate non vale, che diventa doppio disco di platino. L’anno seguente, la cantante collabora nuovamente col rapper italiano, stavolta nella canzone Una Volta Ancora, che diventa la hit dell’estate. Del pezzo viene prodotta anche la versione spagnola, intitolata Se Iluminaba. A febbraio 2020, la cantante arriva al Festival di Sanremo 2020, nel corso della terza serata della kermesse, per duettare con Riki, in gara alla manifestazione, nel brano L’Edera.

