Chi sono i Coma Cose? Età, Instagram e testo canzone Sanremo 2021

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Coma Cose dall’età, a dove seguirli sui social e Instagram, al testo della canzone in gara a Sanremo 2021.

Chi sono i Coma Cose

Nome e Cognome: Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (in arte Coma Cose)

Data di nascita: 21 novembre 1978 (Fausto) e 1980 (Francesca)

Luogo di Nascita: Fausto è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, mentre Francesca a Pordenone

Età: 42 anni Fausto e 30 anni Francesca

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione Fausto, informazione non disponibile su Francesca

Professione: cantanti

Fidanzato: i Coma Cose sono una coppia reale nella vita, Fausto e Francesca sono fidanzati tra loro

Figli: i Coma Cose non hanno figli

Tatuaggi: i Coma Cose non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @coma_cose

Coma Cose età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia dei Coma Cosa. Il duo è composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, nati rispettivamente il 21 novembre 1978 e nel 1980.

La loro età è dunque di 42 e 30 anni. Fausto è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, mentre Francesca a Pordenone. Sconosciute le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Prima di collaborare insieme, i due cantanti erano noti al pubblico rispettivamente con i nomi d’arte Edipo e California.

Ma vediamo adesso quello che c’è da sapere sulla loro vita privata.

Vita privata

Della vita privata dei Coma Cose sappiamo i due artisti si incontrano nel negozio dove entrambi lavoravano come commessi. La loro passione per la musica li ha spinti così ad unirsi professionalmente, e a fondare così il loro duo.

In molti si chiedono anche se Fausto e Francesca siano fidanzati. La risposta è sì!

I due cantanti infatti oltre a lavorare insieme fanno coppia fissa anche nella vita reale.

Scopriamo ora dove poter seguire i Coma Cose sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire i Coma Cose: social e Instagram

In molti si stanno chiedendo dove seguire i Coma Cose sui social, e in particolare su Instagram.

Il duo ha una pagina attiva, che vanta oltre 105 mila follower.

Proprio su Instagram Fausto e Francesca condividono i momenti più belli della loro vita privata, della loro musica e dei loro progetti.

Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla loro carriera.

Carriera

La carriera dei Coma Cose inizia ufficialmente nel 2017. Tuttavia prima di dare vita a questo progetto musicale, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano avevano già dato il via alle loro carriere soliste. Entrambi infatti erano conosciuti rispettivamente con i nomi d’arte di Edipo e California. Proprio Fausto infatti inizialmente lavora come fonico, e successivamente pubblica ben tre album, che ottengono un discreto successo.

Nel 2017 però arriva la svolta. Il duo entra a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake, con la quale pubblicano nello stesso anno il loro primo EP Inverno ticinese. Nel 2018 aprono i concerti dei Phoenix a Parigi. Solo nel 2019 però il duo pubblica il suo primo album, Hype Aura. In seguito appaiono nella serie televisiva Involontaria di MTV dove cantano in versione acustica per i pazienti all’interno del Istituto nazionale tumori.

Nel 2020 i Coma Cose collaborano al brano Riserva Naturale, appartenente all’album Feat (Stato di Natura) di Francesca Michielin. Come se non bastasse a maggio dello stesso anno Fausto e Francesca appaiono anche nella serie televisiva Summertime prodotta da Netflix. A seguire pubblicano l’EP Due, che contiene per l’appunto solo due brani: Guerre fredde e La rabbia.

A dicembre 2020 vengono scelti per partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Big. Nel corso della kermesse presenteranno la canzone Fiamme negli occhi. Scopriamo di più in merito al testo del brano e alla loro partecipazione al Festival.

I Coma Cose a Sanremo 2021

Martedì 2 marzo parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2021. Ancora una volta alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Amadeus, che verrà affiancato da Fiorello. Tra i 26 Big in gara alla kermesse musicale ci saranno anche i Coma Cose, che per la prima volta arriveranno sul palco dell’Ariston.

Nel corso della manifestazione il duo presenterà la canzone inedita Fiamme Negli Occhi, in cui Fausto e Francesca si dichiarano amore reciproco. Proprio in merito alla partecipazione al Festival, i cantanti affermano:

“Abbiamo deciso di partecipare al Festival durante la scorsa estate. Stavamo scrivendo nuovi brani e ci è arrivata questa canzone qui. Ascoltando abbiamo pensato che sarebbe stata perfetta per Sanremo. Abbiamo deciso di proporla ed è andata così. È stata un’emozione molto forte, un misto tra una felicità grandissima e un sacco di paura. Fiamme Negli Occhi è un racconto della nostra storia, è un modo per riassumere un po’ tutto. I momenti belli, i momenti più difficili, parla di noi. È un viaggio lungo e adesso siamo arrivati qua, speriamo che qualcuno si riveda in questa storia”.

Vediamo invece un estratto del testo di Fiamme Negli Occhi, la canzone che i Coma Cose presenteranno al Festival di Sanremo 2021.

Canzone e testo

Scopriamo un piccolo estratto del testo di Fiamme Negli Occhi, la canzone con cui i Coma Cose gareggeranno al Festival di Sanremo.

Il duo presenterà il brano nel corso della prima serata della kermesse:

“Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro”.

Vediamo infine chi sono gli altri Big in gara a Sanremo 2021 oltre ai Coma Cose.

I Big di Sanremo 2021

Ecco chi sono gli altri Big in gara, con le loro rispettive canzoni, a Sanremo 2021 oltre ai Coma Cose:

