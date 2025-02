Facciamo meglio la conoscenza di uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano: Nino Frassica. Ecco tutte le informazioni circa la sua età, la sua altezza, la sua vita privata e dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Nino Frassica

Nome e Cognome: Antonino “Nino” Frassica

Data di nascita: 11 dicembre 1950

Luogo di nascita: Messina

Età: 74 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 85kg circa

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: comico, attore e personaggio tv

Moglie: è sposato con Barbara Exignotis

Figli: non ha figli

Profilo Instagram: @ninofrassicaoff

Nino Frassica età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Nino Frassica e vediamo tutto quello che sappiamo in merito alla sua biografia. Il celebre attore è nato a Messina l’11 dicembre 1950. La sua età dunque è di 74 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 68 centimetri, mentre la sua altezza è di circa 85kg.

Nonostante in tenera età si sia trasferito a Milano per studiare recitazione, Nino non ha conseguito laurea.

Ma dove abita oggi Frassica? Attualmente la casa dell’attore si trova a Roma.

Vita privata

Scopriamo di più sulla vita privata di Nino Frassica e vediamo quante mogli ha avuto.

In molti si chiedono chi era la prima moglie dell’attore. Il comico ha sposato nel 1985 l’attrice Daniela Conti. I due si separano nel 1993.

In seguito Nino si è unito con rito civile nel 2018 a Barbara Exignotis, alla quale è legato ancora oggi. Ma quanti anni ha la nuova moglie di Frassica? L’attrice ha 50 anni.

I fan si chiedono anche quanti figli ha Nino. Il comico tuttavia non ha figli biologici.

Dove seguire Nino Frassica: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Nino Frassica? Andiamo a scoprirlo.

Se volete restare in contattato con il comico il modo più semplice sono ovviamente i social.

Nino ha infatti un profilo Instagram, che vanta più di 320mila follower.

Carriera

La carriera di Nino Frassica inizia nel 1970, quando esordisce con il gruppo I cantatori pelosi figli della cantatrice calva. Inizia così a partecipare ad alcuni spettacoli teatrali e appare in alcune televisioni locali. Viene presto notato da Enzo Arbore, che nel 1982 lo coinvolge nel programma radiofonico Radio Anghe Noi.

Sempre al fianco di Arbore partecipa nel 1984 al varietà Quelli della notte e nel 1987 a Indietro tutta! Lo vediamo in seguito in programmi del calibro di Fantastico, Domenica in, Scommettiamo che…?, Colorado Cafè e Markette.

Don Matteo

Nel 1998 Nino Frassica ottiene il celebre ruolo del maresciallo Nino Cecchini nella serie televisiva cult Don Matteo, ancora in onda oggi.

Nel 2002 prende parte al film Apri gli occhi e… sogna, mentre nel 2003 è nel cast di Prendimi e portami via. Nel 2005 conduce invece per un periodo Striscia la notizia insieme a Nino D’Angelo. Nello stesso anno partecipa anche al programmaNon dire gatto… insieme a Teo Mammucari.

Nel 2008 prende parte alla trasmissione I migliori anni, presentata da Carlo Conti. Due anni più tardi Frassica ha un piccolo ruolo in The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck, con protagonista Johnny Depp. Sempre nel 2010 conduce insieme a Simone Cristicchi il programma radiofonico Meno male che c’è Radio2.

Nel 2013 Nino partecipa al nuovo talent di Rai 1 Altrimenti ci arrabbiamo, con la conduzione di Milly Carlucci. In primavera fa di nuovo parte del cast de I migliori anni. L’anno seguente pubblica il libro La mia autobiografia (70% vera 80% falsa).

Che Tempo Che Fa

Dal 2015 Nino Frassica entra a far parte del cast fisso del programma Che fuori tempo che fa, spin-off di Che tempo che fa. Il 10 febbraio 2016 è invece ospite della seconda serata del Festival di Sanremo.

Nel 2017 diventa giurato del concorso di bellezza Miss Italia. Inizia poi ad affiancare Fabio Fazio alla conduzione di Che tempo che fa su Rai 1. La sua rubrica domenicale a Che fuori tempo che fa, in cui presenta i vari numeri della rivista Novella Bella, ottiene così tanto successo al punto che Frassica pubblica il libro Novella Bella, edito da Mondadori.

Il Cantante Mascherato

Nel 2023 Nino Frassica partecipa come concorrente a Il Cantante mascherato sotto la maschera del Ciuchino e si classifica al secondo posto. Nello stesso anno partecipa al film L’estate più calda.

Nel 2024 torna a condurre Striscia la notizia, affiancando per alcune settimane Michelle Hunziker.

Film e programmi tv

Andiamo a vedere un elenco dei film in cui è possibile trovare Nino Frassica:

Vacanze di Natale ’91, Sognando la California, Anni 90, Miracolo italiano, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, La fidanzata di papà, The tourist, L’agnellino con le trecce, Italiano medio, Omicidio all’italiana, non è un paese per giovani, Genitori vs influencer, Improvvisamente a Natale mi sposo.

Questi invece alcuni dei programmi con Frassica:

Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Il coraggio di vincere, Fratelli Caputo, L’estate più calda, Fantastico, Scommettiamo che…?, Domenica In, Mai dire gol, Striscia la notizia, Colorado café, Le iene, Che temp che fa, Il cantante mascherato.

Nino Frassica a Sanremo 2025

Nel 2025 Nino Frassica torna al Festival di Sanremo, stavolta come co-conduttore della seconda serata della kermesse, prevista per mercoledì 12 febbraio.

Il comico dunque affiancherà Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, e con lui ci saranno nella stessa serata anche Bianca Balti e Cristiano Malgioglio.

I Big di Sanremo 2025

Sul palco di Sanremo 2025 saliranno ben 29 Big. Ecco il cast completo e le canzoni che presenteranno al Festival:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Chi sono invece le Nuove Proposte di Sanremo 2025? Ecco i quattro finalisti:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.