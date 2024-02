IL CIELO NON CI VUOLE canzone Fred De Palma Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il testo e il significato della canzone “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma a Sanremo 2024

Fred De Palma porta sul palco del Festival di Sanremo 2024 la canzone Il cielo non ci vuole e se site curiosi di conoscere maggiori dettagli sul testo e il significato vi invitiamo a continuare la lettura.

Il testo di Il cielo non ci vuole di Fred De Palma

Il testo di Il cielo non ci vuole, canzone che Fred De Palma porta a Sanremo 2024, racconta di un amore difficile ma che può resistere a qualsiasi cosa.

Qui di seguito, prima di passare al significato, lasciamo uno stralcio del testo:

E invece di tenerti lontana da me

Ti ho fatta solo piangere, piangere

Dai non essere triste

Che mi fai stare male

Alla fine il dolore sparisce

Come il sole nel mare

A parte tenerci davvero, cosa ci rimane

Più spazio per essere soli,

Senza mai più essere noi

Ha rivelato di essere stato influenzato dai Club Dogo per quanto riguarda il genere musicale.

Ma chi scrive le canzoni di Fred De Palma e chi sono gli autori di Il cielo non ci vuole? In questo caso ha collaborato con Boverod e Ettorre.

Ora che sappiamo quando esce la nuova canzone di Fred De Palma, Il cielo non ci vuole, possiamo passare al suo significato…

Il significato di Il cielo non ci vuole

Purtroppo non abbiamo molte informazioni sul significato della canzone Il cielo non ci vuole di Fred De Palma. Il testo ci fornisce l’indizio che si sta parlando di una storia d’amore, tuttavia lo stesso artista non ha voluto dare altre anticipazioni:

“In realtà vorrei che la gente la scoprisse quando la canterò sul palco. Anche il genere, quindi mi tengo vago”.

Voi che cosa via aspettate? Nell’attesa che arrivi il 6 febbraio 2024 passiamo a vedere che cosa ha dichiarato Fred De Palma sul Festival di Sanremo…

Le parole di Fred De Palma su Il cielo non ci vuole a Sanremo 2024

Nel corso di un’intervista disponibile su RaiPlay Fred De Palma ha dichiarato di essere molto emozionato nel partecipare, per la prima volta, al Festival di Sanremo.

Ad Amadeus ha voluto dire “sei un mito, un grande” e poi ha affermato che spera di far ballare ed emozionare le persone che ascolteranno il testo della canzone Il cielo non ci vuole.

Al momento non abbiamo altre informazioni in quanto il cantante non si è sbilanciato molto e ha voluto mantenere la riservatezza sul significato del singolo. Passiamo quindi a vedere chi sono i concorrenti del Festival di Sanremo 2024…

I Big di Sanremo 2024

Per concludere, dopo aver raccontato nel dettaglio del testo e del significato della canzone Il cielo non ci vuole di Fred De Palma, passiamo alla lista dei Big di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Come si piazzerà nella classifica finale? Non ci resta che seguire la kermesse musicale per scoprirlo.