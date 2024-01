SPETTACOLARE canzone Maninni Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Nicolò Figini | 31 Gennaio 2024

Siete curiosi di scoprire il significato del testo della canzone Spettacolare che Maninni porta al Festival di Sanremo 2024? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il testo di Spettacolare di Maninni

Il cantante Maninni approda per la prima volta a Sanremo 2024 e porta sul palco dell’Ariston la canzone Spettacolare, il cui testo e significato incuriosiscono tutti i fan.

Si tratta di un brano molto emozionante che con si riferisce allo stringere i denti per reagire alle giornate storte, quelle che ti portano a pensare di non potercela fare. Maninni racconta il suo punto di vista con onestà e romanticismo.

Qui di seguito uno stralcio del testo:

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

Chi è l’autore del testo Spettacolare e chi ha scritto la canzone? Il cantante ha collaborato con Pollex, Guglielmi e Xfefteris.

Ora che abbiamo visto il testo della canzone Spettacolare di Maninni possiamo passare al suo significato…

Il significato di Spettacolare

Maninni ha spiegato qual è il significato che dà al testo della canzone Spettacolare. Durante un’intervista disponibile su RaiPlay, infatti, ha spiegato che ci tiene molto perché si emoziona quando canta la frase: “E ci saranno le giornate bastarde/Quelle che non ce la fai più“.

Descrive un suo momento personale ed è convinto che in molti si rivedranno nelle sue parole:

“Magari poi troveranno la forza di reagire. lo considero onesto, trovo che abbia il ‘profumo di casa’”.

Maninni non ha voluto rivelare molto di più sul significato della canzone, dal titolo Spettacolare, che porta a Sanremo 2024.

Le parole di Maninni a Sanremo 2024

Nel corso dell’intervista di cui abbiamo parlato poc’anzi, oltre che del testo e del significato di Spettacolare, Maninni ha rivelato che prendere parte al Festival di Sanremo 2024 è un vero onore:

“il Festival è tradizione, l’ho sempre guardato sul divano con i miei genitori, Pasquale e Milena, e i miei fratelli, Francesco e Marco.

Ora incontrerò sul palco artisti eccezionali: Fiorella Mannoia, The Kolors, Mahmood… il cast è stellare”.

Come tanti altri suoi colleghi, alla fine, ha voluto ringraziare Amadeus per avergli dato questa possibilità.

I Big di Sanremo 2024

Come si classificherà alla fine del percorso? Non ci resta che seguire le puntate del Festival dal 6 al 10 febbraio 2024 per scoprirlo.