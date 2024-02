PAZZA canzone Loredana Bertè Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A Sanremo 2024 ci sarà anche Loredana Bertè, che al Festival presenta la canzone Pazza. Ma vediamo tutto quello che sappiamo sul brano, dal testo al significato.

Pazza testo canzone Loredana Bertè

Non poteva mancare la regina del rock a Sanremo 2024. Tra i Big al Festival quest’anno infatti c’è anche Loredana Bertè, che torna in gara per la 12esima volta nella sua carriera. Stavolta l’artista presenterà la canzone Pazza, che ha già ricevuto critiche più che positive dalla stampa.

In attesa del primo ascolto live però scopriamo un breve estratto del testo del brano:

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Il testo di Pazza, la canzone che Loredana Bertè presenterà a Sanremo 2024, è stato scritto dalla cantante stessa e da A. Bonomo e L. Chiaravalli. Si tratta di un brano rock, 100% stile Bertè e di certo le aspettative del pubblico non verranno deluse.

Significato di Pazza

Ora che abbiamo letto un estratto del testo di Pazza, andiamo a scoprire di più sul significato della canzone di Loredana Bertè.

Il brano in gara a Sanremo 2024 è un verro inno all’amore verso noi stessi. La cantante infatti vuole comunicare al pubblico che bisogna smettere di odiarsi e di dare troppa importanza alle opinioni altrui. In merito a Tv Sorrisi e Canzoni la Bertè afferma:

“Tante volte mi hanno detto ‘sei pazza’, in modo serio o ironico, quindi questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della consapevolezza di essere sempre sé stessi. Il pezzo è dedicato a tutti quelli che sono folli, perché follia per me fa rima con libertà”.

Loredana intanto si prepara a conquistare il Festival e di certo non mancheranno le emozioni.

Le parole di Loredana Bertè prima di Sanremo 2024

In attesa di ascoltare la canzone Pazza, in questi giorni Loredana Bertè si sta preparando al meglio per affrontare il Festival. Non sono mancate così le prime prove con l’orchestra per la cantante e sul web intanto si parla già molto del brano, che è stato eletto come uno dei più forti di questa edizione.

La Bertè intanto in attesa di salire sul palco ha rilasciato le sue emozioni a Rai Play e in merito alla sua canzone ha affermato:

“La canzone parla di me. Di solito io mi odio abbastanza, ma in questo momento mi amo disperatamente. Oggi penso che essere normali sia la più grande trasgressione secondo me”.

Ma come ci stupirà stavolta Loredana?

I Big in gara a Sanremo 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei 30 Big in gara a Sanremo 2024 e scopriamo i titoli di tutte le loro canzoni. Ecco chi ci sarà al Festival:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Loredana Bertè e alla sua canzone Pazza.