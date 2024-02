Governo Punk canzone Bnkr44 Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Andiamo a conoscere nel dettaglio il testo e il significato della canzone che i Bnkr44 portano a Sanremo 2024 con il titolo Governo Punk. La band toscana torna sul palco dell‘Ariston, ma questa volta in gara tra i Big dopo essere arrivati sul podio di Sanremo Giovani.

GOVERNO PUNK testo della canzone dei Bnkr44

Li abbiamo visti sul palco dell’Ariston lo scorso anno nella serata dei duetti insieme a Sethu. Sono arrivati sul podio di Sanremo Giovani 2023 e quindi si sono aggiudicati un posto tra i Big per Sanremo 2024.

Loro sono i Bnkr44, band di giovani toscani che si è affacciata nel panorama musicale da pochi anni. E in questo periodo è riuscita a farsi notare e apprezzare. E così si esibiscono al Festival con la canzone Governo Punk.

Scritta dagli stessi Bnkr44, la canzone Governo Punk è un mix di pop e rock che in un testo pieno di accostamenti ironici, nomina apertamente grandi nomi come i Blur e i Queen. Ma vediamo quindi un estratto del testo di Governo Punk:

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

(Un, due, tre, qua-)

C’è una novità, un governo punk

Scopriamo adesso il significato di Governo Punk dei Bnkr44.

Significato di Governo Punk

La canzone Governo Punk, che i Bnkr44 presentano a Sanremo 2024, è stata scritta lo scorso settembre a Milano, come la band ha raccontato. Dopo aver imbastito la prima parte in un paio di ore, sono tornati nel loro bunker a Villanova per completarla.

“L’obiettivo del pezzo è raccontare chi siamo e la realtà di provincia da cui proveniamo, ma in modo non banale”, hanno spiegato a TV Sorrisi e Canzoni. Il significato di Governo Punk è proprio quello di raccontare la vita della band in una frazione di un paese di provincia, la ribellione giovanile che li rappresenta.

Il gruppo, infatti, è originario di Empoli e il loro nome nasce dal bunker in cui fanno musica. Si tratta di uno spazio sotto la casa di Ghera (il manager della band) che è diventato il loro studio di registrazione. Questo luogo si trova a Villanova appunto, una frazione del comune di Empoli.

Le parole dei Bnkr44 prima di Sanremo 2024

Anche se il palco dell’Ariston non è la loro prima volta, c’è molta emozione per i Bnkr44 nel partecipare a Sanremo 2024. Questa volta, infatti, non è la serata dei duetti o la gara dei Giovani, ma quella dei Big. Quindi condivideranno quel palco con cantanti anche già molto navigati.

Ai microfoni Rai, dopo essere arrivati sul podio di Sanremo Giovani, hanno detto: “L’emozione che abbiamo provato è meravigliosa, pura adrenalina al 100%. Ci dobbiamo svegliare ancora”.

Hanno ringraziato anche Amadeus per il grande lavoro che fa con il Festival dicendo che grazie a lui Sanremo è risorto. Infatti ha avvicinato tantissimi giovani alla kermesse.

I Big in gara a Sanremo 2024

Conosciamo la lista di tutti i Big in gara a Sanremo 2024 e le loro canzoni. In totale sono 30 artisti, di cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. Eccoli:

