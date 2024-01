RICOMINCIAMO TUTTO canzone Negramaro Sanremo 2024: testo

Sanremo

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Quest’anno in gara al Festival di Sanremo 2024 ci sono anche i Negramaro, che tornano all’Ariston a 19 anni dalla loro prima partecipazione con la canzone Ricominciamo Tutto. Scopriamo dunque il testo e il significato del brano della band salentina.

Ricominciamo Tutto testo canzone Negramaro

Era il 2005 quando per la prima volta i Negramaro parteciparono al Festival di Sanremo. Quest’anno, a distanza di 19 anni dal loro esordio, la band salentina torna in gara alla kermesse, stavolta con la canzone Ricominciamo Tutto, che anticipa il nuovo album di inediti.

Andiamo dunque a scoprire un estratto del testo del brano dei Negramaro, in gara a Sanremo 2024:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Il testo di Ricominciamo Tutto, canzone in gara a Sanremo 2024, è stato scritto interamente da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.

Significato di Ricominciamo Tutto

Dopo aver letto un estratto del testo di Ricominciamo Tutto, andiamo a scoprire il significato della canzone che i Negramaro presenteranno a Sanremo 2024.

Il brano racconta una fuga al mare per ricucire un amore ferito e al suo interno non mancano diverse citazioni a Battisti. Proprio in merito al loro pezzo, la band salentina nel corso dell’intervista con Rai Play ha affermato:

“Il genere è assolutamente Negramaro. È rock sicuramente”.

Ma come ci stupirà la band sul palco dell’Ariston?

Le parole dei Negramaro prima di Sanremo 2024

In attesa di salire sul palco di Sanremo 2024 con Ricominciamo Tutto, i Negramaro si stanno preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida, a 19 anni dalla prima partecipazione al Festival.

La band, ricordano gli esordi, afferma emozionata: “Se non ci fossimo incontrati noi 6 probabilmente non avremmo mai fatto musica e questo destabilizza”.

I 6 artisti hanno anche simpaticamente invitato Amadeus e sua moglie Giovanna a cena dopo il Festival per festeggiare insieme.

I Big in gara a Sanremo 2024

Andiamo a fare la conoscenza di tutti i Big in gara a Sanremo 2024 e scopriamo i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Non resta che fare un grande in bocca al lupo ai Negramaro e alla loro Ricominciamo Tutto.