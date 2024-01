DUE ALTALENE canzone Mr. Rain Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

S’intitola Due altalene la canzone di Mr Rain: il testo e il significato in gara al Festival di Sanremo 2024

Supereroi è stata un successo incredibile ed è arrivata in finale, piazzandosi addirittura terza sul podio. Mr. Rain torna a un solo anno di distanza dall’ultima volta. Cosa sappiamo a proposito di questa canzone? Ecco il testo e significato di Due altalene di Mr. Rain. Tutte le news che sappiamo a riguardo.



Due altalene testo canzone Mr. Rain

Scritta a quattro mani con Lorenzo Vizzini, Mr. Rain torna a Sanremo 2024 con la canzone dal titolo Due altalene. Qui a seguire ecco una piccola parte del testo:

“Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene”

Ora che conosciamo il testo di Due altalene di Mr. Rain vediamo tutte le altre curiosità su questo bel brano, a partire dal significato.

Significato Due altalene

Sapete qual è il significato di Due altalene di Mr. Rain? La canzone scritta da Mr. Rain ha avuto origine da una storia e in seguito è diventato una sorta di puzzle di più storie:

“Parla di una perdita. Ma non mi va forse nemmeno di raccontare troppo e preferisco che la scopriate sul palco e nel videoclip. Perché saranno molto fondamentali per questo pezzo”.

Due altalene peraltro, come specificato dal cantante nella medesima intervista a Rai Play, è una ballad.

Le parole di Mr. Rain su Sanremo 2024

Per la seconda volta consecutiva, come detto, Mr. Rain ha fatto ritorno a Sanremo 2024 con Due altalene. Ai microfoni del sito ufficiale della kermesse canora il cantante ha raccontato come sta vivendo le giornate e ore che anticipano il suo bis al Festival.

Ricordando la passata esperienza, il cantautore ha ricordato che grazie al Festival ha avuto modo di conoscere tante persone e tante storie e una di queste l’ha ispirato anche in questa occasione.

Ha parlato anche dei bambini che lo scorso anno sono saliti con lui sul palco e con i quali nutre profondo affetto: “Li ho invitati al Forum per l’ultima data conclusiva”. Mentre ad Amadeus a Rai Play ha detto che semmai dovesse fare anche il prossimo Sanremo… lui ci sarà!

I Big in gara a Sanremo 2024

In questo articolo abbiamo scoperto tutto su Due altalene. Ma gli altri brani?

Ecco la lista di Sanremo 2024 vede la bellezza di 30 big in gara! Ma ricordate tutti i protagonisti e i titoli delle loro canzoni? Vi rinfreschiamo la memoria qui a seguire:



Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Uno di loro alzerà al cielo il famoso leoncino e sarà incoronato vincitore di Sanremo 2024! Il cantante riuscirà a ripetersi con Due altalene?