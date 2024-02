Chi è la cantante La Nina? Età, film, canzoni e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Chi è

Andiamo a conoscere la cantante La Nina, artista partenopea che nella vita è anche attrice e vediamo quindi la sua biografia, la carriera nella musica e nella recitazione, la vita privata e i social.

Chi è La Nina

Nome e Cognome: Carola Moccia

Nome d’arte: La Nina

Data di nascita: 10 luglio 1991

Luogo di nascita: Napoli

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantautrice, musicista e attrice

Fidanzato: Carola è fidanzata con Alfredo Maddaluno

Figli: Carola non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @laninadelsud

Pagina Facebook: laninadelsud

La Nina età, altezza e biografia

Scopriamo chi è la cantante La Nina (conosciuta anche come La Nina del Sud), attraverso le informazioni sulla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è. Vero nome Carola Moccia, è nata a Napoli il 10 luglio 1991. Ha quinfi 32 anni di età e del segno zodiacale del Cancro. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Cresciuta a San Giorgio a Cremano, ha iniziato a scoprire la passione per la musica grazie al padre musicista e la madre artista. Così da piccola ha iniziato a studiare chitarra, strumento che l’ha portata a scrivere le sue prime canzoni.

Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo classico, si è laureato in Filosofia e Storia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. In questi anni di università ha collaborato con diversi artisti e musicisti, come Jovine dei 99 Posse e Roberto Angelini che l’ha portata ad esibirsi per due volte nel programma televisivo Gazebo.

Dopo la laurea si è trasferito a Milano per dedicarsi completamente alla musica. E successivamente ha conseguito il master in comunicazione musicale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2014 ha collaborato al progetto della band Fitness Forever come chitarra e voce. E ha incontrato il produttore e musicista Alfredo Maddaluno, in arte KWSK NINJA, che è diventato il suo produttore esecutivo e compagno nella vita privata. Con lui nel 2015 ha formato il duo Yombe trasferondosi Londra per poi ritornare a vivere tra Milano e Napoli.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimenalte de La Nina, possiamo dirvi che è fidanzata da 10 anni con Alfredo Maddaluno, in arte KWSK NINJA, produttore musicale.

I due si sono consciuti nel 2014 iniziando una collaborazione lavorativo e diventando compagni anche nella vita. La Nina e il fidanzato non hanno figli e vicono insieme a Napoli.

Dove seguire La Nina: Instagram e social

Vediamo come possiamo seguire La Nina sui social. Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che conta un grandissimo seguito con oltre 37 mila follower.

La cantante La Nina ha anche una pagina Facebook che anche questa è molto seguita.

I social le servono per tenere aggiornati i fan su tutti i suoi progetti lavorativi.

Carriera

La carriera musica di Carola Moccia è iniziata nel 2015 Carola con lo pseudonimo di Cyen. E ha fondato insieme ad Alfredo Maddaluno il duo elettro pop Yombe. La coppia si è quindi trasferita a Milano dividendo l’alloggi con Colapesce, amico e collaboratore di Alfredo. Gli Yombe hanno debuttano con il loro primo singolo Vulkaan che ha anticipato il loro omonimo EP composto da 5 inediti uscito il 7 aprile 2016. Dopo essersi esibiti in diversi festival e tour in Italia e all’estero, a fine 2016, hanno pubblicato il singolo SDIMS. Hanno poi pubblicato Tonight e Nothing New to Me che ha anticipato l’uscita dell’album GOOOD. Successivamente hanno aperto i concerti di artisti come: Ghemon e Little Dragon. Nel 2017 hanno presentato il loro singolo Secret . Mentre nel 2018 hanno sciolto il duo.

A questo punto, tornati insieme a Napoli, La Nina ha iniziato il suo percorso da solista mettendo da parte la scrittura di brani in lingua inglese per dedicarsi alla scrittura di brani in lingua napoletana. Col compagno ha quindi iniziato a sperimentare nuove sonorità per dare avvio a un nuovo progetto musicale. A questo punto, ha debuttato con il singolo Croce, girando anche il video musicale ufficiale. Ha pubblicato il secondo singolo dal titolo Niente cchiù e ha fatto un cameo nel video Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto di Myss Keta. Successivmente ha pubblicato il singolo Salomè che ha avuto un grande successo.

Arriviamo al 2020, anno in cui La Nian ha pubblicato il singolo FORTUNA, mentre nel 2021 ha pubblicato il singolo ‘Na cosa sola ed è uscito l’EP Eden. Succesivmente è uscita la canzone Lassame sta e poi Tu in collaborazione con Franco Ricciardi. Il 28 ottobre è uscito il cortometraggio per Amazon Music, La Notte Delle Lumere, con lei protagonista che si esibisce con gli inediti Salomé, Na cosa sola, 00:00, in collaborazione con Ginevra e Priestess, diretto da Francesco Coppola per Anemone Film.

Ha avuto anche collaborazioni di rilievo come ad esempio in Non passa mai di Clementino. Poi ha partecipato all’album di Peppe Barra Cipria e Caffè nel brano A città d’e sante. E anche nel brano XTC di Myss Keta insieme a Big Mama. Infine a settembre 2023 ha pubblicato il singolo Nunn o voglio sape.

La Nina ha pubblicato il singolo Blu in collaborazione con la cantante britannica Mysie ed è stato quello che anticipa l’album di debutto della cantante dal titolo Vanitas. Il secondo singolo ad anticipare l’album è Harakiri.

La voce che hai dentro

Nel 2023 la cantante La Nina ha fatto il suo esordio come attrice nella serie televisiva La voce che hai dentro, creata e interpretata da Massimo Ranieri, trasmessa su Canale 5. Nella serie ha interpretato il ruolo dell’aspirante cantante Regina e per la stessa serie ha scritto e composto la colonna sonora.

Album e canzoni

Come solita, La Nina ha all’attivo un EP, Eden, e un album, Vanitas, entrambi molto apprezzati dalla critica.

Per quanto riguarda le canzoni, molti sono i singoli pubblicati e che sono piaciuti al pubblico: Troviamo infatti: Croce, Niente Cchiù, Salomè (questo molto famoso). E ancora: Fortuna, Na cosa sola, Lassame stà, Tu, Nunn o voglio sape, Blu e Harakiri.

La Nina a Sanremo 2024

Per la prima volta La Nina salirà sul palco dell’Ariston e lo farà per Sanremo 2024. La cantante partenopea si esibirà nella serata delle cover in duetto con Big Mama. Oltre a lei ci saranno anche Sissi e Gaia. Le quattro artiste si esibiranno con il brano Lady Marmelade.

I Big in gara a Sanremo 2024

Per la 74^ edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto di mettere in gara ben 30 Big. Ecco chi sono e le loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

E ancora: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Ogni artista porterà sul palco del venerdì di Sanremo 2024 un ospite per la serata delle cover. La Nina accompagnerà Big Mama insieme a Sissi e Gaia.