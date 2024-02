Chi è il cantante Venerus? Età, vita privata e Instagram

Sanremo

Nicolò Figini | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Venerdì 10 febbraio 2024 va in onda la serata delle cover del Festival di Sanremo e tutti i Big hanno scelto che portare con loro sul palco dell’Ariston. Loredana Bertè ha scelto il cantante Venerus. Non sapete chi sia? Ecco tutto sulla sua età, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Venerus

Nome e cognome: Andrea Venerus

Nome d’arte: Venerus

Età: 31 anni

Data di nascita: 4 dicembre 1992

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione no disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @venerus

Venerus età, vero nome e biografia

Chi è e quanti anni ha il cantante Venerus? L’artista, il cui vero nome è Andrea Venerus, nasce il 4 dicembre 1992 a Milano. Di conseguenza la sua età è di 31 anni. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza o il suo peso.

Oggi vive a Milano ma quando aveva 18 anni è partito per Londra ad approfondire gli studi in campo musicale. Per cinque anni vive a stretto contatto con la cultura inglese e alla fine si trasferisce a Roma.

Non sappiamo il nome dei genitori ma abbiamo la conferma, tramite le sue interviste, che è molto legato alla padre (di origini friulane) e alla madre. Pare non abbia fratelli o sorelle.

Ora che abbiamo capito dove ha studiato e chi è Venerus passiamo alla sua vita privata…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata del cantante Venerus? Purtroppo non molto perché a quanto pare tiene molto alla sua privacy.

Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure single, di conseguenza dobbiamo ipotizzare che non abbia una fidanzata al momento.

Nel momento in cui lui stesso deciderà di aprirsi, magari sui suoi social, non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

A proposito di social, ora, andiamo a vedere dove poterlo seguire…

Dove seguire Venerus: Instagram e social

Scopriamo insieme dove possiamo seguire il cantante Venerus sui social. Purtroppo non ha un account Twitter ma compensa con la presenza su Spotify e Facebook.

L’artista non è nemmeno presente su YouTube, anche se tramite una rapida ricerca possiamo vedere tutti i suoi video.

In ultimo lo vediamo su TikTok e Instagram. Su quest’ultimo social abbiamo la possibilità di notare alcuni selfie e diverse foto in cui si mostra durante un suo concerto.

Carriera

La carriera di Venerus comincia ufficialmente nel 2018 quando pubblica il suo primo EP dal titolo “A che punto è la notte“. Inizia le prime collaborazioni con Gemitaiz e Franco128 con il singolo “Senza di me“.

Dopo il secondo EP “Love Anthem” collabora con Ghali, per poi fare uscire l’album d’esordio “Magica musica“. Dal disco vengono estratti singoli come “Canzone per un amico” o “Ogni pensiero vola“.

A questo punto partono vari tour anche in Europa, in città come Berlino, Barcellona, Londra e Madrid. Il suo secondo album viene rilasciamo nel 2022 e prende il titolo di “Il Segreto“. Poco dopo parte il tour nei club nel 2023. Gira varie città italiane come Roma, Bologna, Catania, Bari, Perugia e Trento.

Ma quanto dura il concerto di Venerus? Di solito la durata è di circa due ore e qui si possono acquistare il merch, il vinile o anche il poster dell’evento. Ora i fan aspettano di andare ai concerti del tour nel 2024. La scaletta conterrà i suoi successi e i biglietti si potranno acquistare su Ticketone.

Canzoni

Tra gli album di Venerus quello più nuovo è stato pubblicato nel 2023 e si intitola “Il segreto“. Mentre quello precedente, nonché il primo è “Magica musica“.

Il cantante ha anche pubblicato due EP che si intitolano “A che punto è la notte” e “Love Anthem“. Qui di seguito invece le sue canzoni più celebri:

Non ti conosco (2018)

(2018) Dreamliner (2018)

(2018) Sindrome (2018)

(2018) Senza di me (2018)

(2018) Love Anthem No. 1 (2019)

(2019) Abra (2019)

(2019) Canzone per un amico (2020)

(2020) Ogni pensiero vola (2021)

(2021) Appartamento (2021)

(2021) Brazil (2021)

(2021) Resta qui (2022)

Ma che musica fa Venerus? Si tratta di uno stile che viene definito tra l’alternativo e l’indie.

Venerus al Festival di Sanremo 2024

Venerus è stato scelto da Loredana Bertè per salire accanto a lui sul palco nel corso della serata dei duetti. Sui social il cantante ha espresso tutto il tuo entusiasmo condividendo un post scritto da Loredana stessa:

“Sono anni che sognavo di portare “Ragazzo mio” alla serata dei duetti. In primis per omaggiare il grandissimo Tenco e poi per riportare sul palco quella versione che nell’84 il Maestro Ivano Fossati realizzò per me.

Come compagno di viaggio ho scelto un cantautore e artista a 360° gradi talentuoso e geniale: Venerus. E lui di viaggi ne sa. Preparatevi, ci vediamo a Sanremo 2024″.

Insieme canteranno “Ragazzo Mio” di Ivano Fossati e il pubblico non vede l’ora di ascoltarli. Passiamo, ora, ai Big in gara a Sanremo 2024…

